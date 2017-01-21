Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » посетил дом-музей «Шляхецкая брама» и узнал, зачем в его окрестности приезжал император Николай II, как посетителям превратиться в настоящего контрабандиста и почему хозяин дома-музея, "засветившийся" в десятке картин, заинтересовался музейным делом.





Дом-музей находится на пути из Минска в Вильнюс в деревне Малое Запрудье Воложинского района. Он посвящен «польскому» периоду истории Западной Беларуси, когда между мировыми войнами эти территории находились в составе Польши. Совсем рядом проходила советско-польская граница, что способствовало расцвету контрабандистов.

Основатель дома-музея Федор Михеев — мастер с золотыми руками, неутомимый весельчак и интересный собеседник. С детства он «жил» в рыцарском зале Эрмитажа и Артиллерийского музея, увлекался средневековыми сюжетами, в особенности произведениями сэра Вальтера Скотта.

В середине 1990-х годов Федор создал несколько военно-исторических клубов: «Княжий Гуф», «Регимент Януша Радзивилла» и «18-й пехотный полк ВКЛ». Эти клубы во главе с Федором представляли нашу страну на многих международных исторических фестивалях, на которых происходили реконструкции сражений (например, на Грюнвальдской битве, TerraHeroika, битве на реке Березина, Бородинском сражении, Ostroleka). Кроме того, Федора можно увидеть в кино: он снимался в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» (роль второго плана на стороне светлых сил), «1612: Хроники смутного времени», «Уланская баллада» и многих других. С его участием были сняты музыкальные клипы групп «Ария», «Стары Ольса» и «Брутто».



Федор Михеев (справа) в исторической реконструкции

Следующим шагом стало создание музея «Шляхецкая брама». В конце 1990-х годов Федор купил обычный деревянный дом и переделал его в настоящую шляхетскую усадьбу, которая пользуется большой популярностью у любителей истории и активного отдыха на природе.





Раньше здесь был край контрабандистов. Вот как об этом писал Сергей Песецкий — шпион трех разведок и номинант на Нобелевскую премию по литературе: «Когда вечером, в глухую осеннюю ночь, откинуть на длинном отрезке границы пелену мрака, мы бы увидели партии контрабанды, которые тянутся до границы …». Вся жизнь тут крутилась вокруг контрабанды: из Минска тянули золото и драгоценности, из Польши волокли хозяйственные мелочи, мыло и другой дефицит.



Федор Михеев в исторической реконструкции

Именно поэтому в музее придуман настоящий квест «Дорогами контрабандистов», участникам которого необходимо проявить смекалку и находчивость, испытать себя в роли матерого контрабандиста, следопыта, мастера стрельбы или примерить на себя другие амплуа. Часто хозяин придумывает для своих гостей и другие целевые квесты, например, про цыган, пиратов, индейцев или что-то другое.

Чтобы попасть в подворье, посетители проходят в монументальную арку и оказываются в необычном для глаза простого горожанина дворе. Музей начинается уже здесь: атмосфера начала позапрошлого века, целая коллекция колес от телег, старинные артефакты и… настоящие осадные орудия чарующего Средневековья. На все это строго смотрит Юзеф Пилсудский, чей бюст находится на подворье.

Первое, что вы увидите в доме, — это карта 1927 года, которая висит напротив входа. Федор Михеев собрал в своем музее множество интересных экспонатов. Это и оригиналы документов того времени, и таблички с названиями улиц и имений, и реставрированная униформа польского солдата 1932 года, а также тщательно собранные коллекции красивой мебели, аутентичной посуды и музыкальных инструментов.





Кроме документов в доме-музее хранятся орудия труда, различная символика, домотканые ковры, межвоенные костюмы, часы, патефоны, радио, охотничьи трофеи и приспособления, фотографии, награды, деньги, керосиновые лампы, оружие и много других различных удивительных вещей, о предназначении которых даже сложно догадаться. Вся экспозиция дома-музея создает своеобразный исторический ансамбль.









Все это интерактивное, живое. Посетители могут потрогать, подержать в руках саму историю, без стекла и музейных смотрителей. Здесь можно выпить чаю или чего крепче из старинного кубка, переночевать в кровати, которая была сделана когда-то давно в Кракове. Можно увидеть и послушать белорусские традиционные инструменты: белорусскую дуду, колесную лиру, свирель, и все это под звуки потрескивающих в камине дров.









Когда усадьба стала популярной, хозяин оборудовал настоящий клуб, способный вместить порядка пятидесяти гостей. Там размещается коллекция весов разных эпох, музыкальных инструментов, находится помпезная сцена с занавесом, стильная барная стойка, установлено оборудование для постановок, мастер-классов, концертов и просто народных гуляний. Любители активного отдыха могут поучаствовать в конных или велосипедных приключениях по окрестностям, сплавиться на байдарках по Западной Березине. В клубе регулярно проходят культурные мероприятия, расписание которых можно узнать на странице дома-музея в Facebook .





Во время разговора Федор постоянно употреблял словосочетание «часть музея». Это нас немного смутило, и хозяин объяснил, что в другом здании разместится «Музей белорусской военной славы». Там можно будет увидеть коллекцию реконструированного оружия, боевых машин, латы и многочисленные вещи, которые были свидетелями боевой славы белорусов на протяжении всей нашей истории.

Еще один перспективный проект — это создание макета Лосковского замка, который находился в двух километрах от дома-музея. Он принадлежал родственникам Радзивиллов и существовал здесь в XIV—XVIII веках. Это был один из центров культурного возрождения ВКЛ, в том числе реформаторского, здесь находилась типография Яна Кишки, где был издан катехизис Симона Будного. На данный момент от объекта осталось лишь замчище.

Про внешний вид Лосковского замка осталось очень мало свидетельств, известно лишь, что он был деревянный. Однако Федору Михееву попался на глаза документ, по которому можно восстановить примерный вид Лосковского замка. Поэтому весьма вероятно, что в планируемом «Музее белорусской военной славы» будет сделана миниатюра этого исторического объекта.

В самом Лоске кроме руин замка есть на что посмотреть. В деревне сохранилась церковь начала XIX века, купель святого Пантелеймона — место паломничества для желающих оздоровиться (считается, что вода в купели — целебная). Чтобы укрепить тело холодной водой из источника, в Лоск приезжал сам император Николай II. А еще существует легенда, что между Лосковским замком и Кревским существовал секретный подземный ход. Поэтому весьма вероятно, что в будущем этот район еще ждут весьма интересные археологические находки.





Адрес музея: Минская область, Воложинский район, деревня Малое Запрудье, дом 49. Телефон: 8029 338−29−97.

Цены для посещения: договорные, в зависимости от комплекса услуг

Справка о проекте: Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела Республики Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

Все материалы проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ »