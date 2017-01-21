МИНСК, 16 янв — Sputnik. Каждый желающий может пополнить выставочное пространство своей работой в рамках проекта "Я Моне Я Шишкин Я Малевич". Такой проект решили организовать в минской галерее "Дом картин". Там, где недавно висели работы Пикассо, Кандинского, Миро, теперь может оказаться и ваша картина.

"Мы готовим выставку, где будет показан каждый, кто принесет работу. Куратор будет принимать от всех желающих художников по одной работе в порядке "живой очереди" и размещать их в экспозиции, до истечения установленного срока — или пока не закончится экспозиционное место", — рассказали организаторы выставки.

Создавая такой необычный проект, белорусские галлеристы опираются на мировой опыт. В 1978 году куратор Уолтер Хоппс организовал проект под названием "36 часов", местом его реализации стало маленькое альтернативное пространство "Музей временного искусства" (Museum of Temporary Art) в Вашингтоне.

"На протяжении 36 часов двери музея были открыты для каждого, кто приносил произведение, которое Уолтер Хоппс вместе с автором размещали в пространстве. Единственным требованием к участникам было — "чтобы работы пролезали в дверь", — рассказали в галерее.

Такое же единственное требование к участникам выдвинули и белорусы — чтобы работы пролезали во входную дверь.



© Sputnik / Виктор Толочко Коммерческие экспозиции в помощь народным художникам

Куратор галереи "Дом картин" Ольга Клип убеждена, что в Беларуси, и в Минске в частности, живет намного больше художников, чем мы можем видеть на выставках, поэтому приглашает к участию всех художников.

"Вне зависимости от пола, возраста, социального статуса и вероисповедания, состояния или не состояния в художественных союзах, наличия или отсутствия образования и прочего", — пояснили в "Доме картин".

К участию в выставке принимаются произведения изобразительного искусства, в том числе, с использованием новых медиа, а также аудиовизуальные и зрелищные виды искусства для демонстрации в дни работы выставки.

"Убедительная просьба к авторам — работы, предполагающие крепление к стене, должны быть снабжены подвесной системой (петли, крючки, веревки, пр.)", — предупредили в "Доме картин".

Выставка откроется 1 февраля в 18:00, в работы будут приниматься с 29 по 31 января с 12:00 до 21:00 в галерее "Дом Картин" (пр. Победителей, 89/3).