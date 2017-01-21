На призыв TUT.BY отметить вместе Всемирный день объятий 21 января откликнулись десятки минчан, ТРЦ Galleria Minsk и солист группы J: Moрс Владимир Пугач. В течении нескольких часов добровольцы, вооруженные специальными плакатами «Обниму за улыбку» повышали уровень эндорфинов в крови случайных прохожих. Съемочная группа портала наблюдала за обменом позитивом.

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Портал TUT.BY благодарит за отзывчивость ТРЦ Galleria Minsk и Владимира Пугача, а также напоминает, что встретиться со всей командой J: Moрс можно будет на концерте 14 февраля .

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