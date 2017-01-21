Александр Николаев занимается филателией уже более 50 лет и все эти годы остается верен выбранной еще в юношеские годы теме — миру живой природы и охране окружающей среды.



Фото: Александр Шульгач

— В моем советском детстве увлечение коллекционированием было повальным, — вспоминает Александр Георгиевич. — Коллекции значков, монет, марок, спичечных этикеток, календариков, пробок, открыток, солдатиков и многого прочего были практически в каждой квартире. Нам все было интересно. Мы много читали, старались познать окружающий мир. В 10 лет я увлекся коллекционированием почтовых марок именно из-за их информативности. Приобретаешь марку и тут же хочется узнать, из какой она страны, ищешь на топографической карте, изучаешь историю. Чтобы перевести и прочесть надпись на марке, берешь в руки словарь.

Марками обменивались, что-то покупали. В киосках «Союзпечати» и книжных магазинах они стоили копейки, которые экономили на школьных обедах. Особенно ценились зрелищные, яркие марки с интересными сюжетами и необычным исполнением из экзотических стран. Их стремились приобрести практически все, и считались они чуть ли не сокровищами.





Показать, слегка похвастаться своими «бесценными» артефактами, выменять их на другие, поспорить о том или ином экземпляре брестские мальчишки шли в кружок юных филателистов при городском Доме пионеров, а чуть повзрослев — в знаменитый «Клуб связи». Эти этапы становления филателиста проходил и Александр Георгиевич.

— Первоначально, как и многие мои сверстники, я собирал все марки подряд. Этакая «система веника». В определенный момент, когда я понял, что у меня есть что показать и о чем рассказать, — собирать только для себя стало неинтересно, — вспоминает коллекционер. — В конце 60-х — начале 70-х годов набирала обороты выставочная деятельность Всесоюзного общества филателистов. Тогда это движение всесторонне поддерживалось на уровне государства. К тому времени у меня был некоторый филателистический запас, и я уже определился с темой. Меня всегда интересовала природа, поэтому я сделал тематическую коллекцию «Заповедано народом» о заповедниках СССР. С этой коллекцией я и стал принимать участие в городских, областных, республиканских выставках. До 90-х она постоянно совершенствовалась, пополнялась, побывала практически во всех городах Белоруссии, в Украине — Луцке и Одессе, получила 11 медалей разного ранга.





Потом исчез с политических карт мира СССР, и коллекция Александра Николаева, включая название, перестала быть востребованной и актуальной. Распался Союз филателистов. Появилось много случайных людей, для которых филателия стала только коммерцией. О выставочной работе стали забывать. Помещение у брестских филателистов забрали, выставочные стенды бесследно пропали. Казалось, все сошло на нет, но в начале «нулевых» нашлись инициаторы возрождения лучших традиций отечественной филателии.

— Мой перерыв в выставках затянулся на 15 лет, — рассказывает ZARYA.BY Александр Николаев. — Я долго внутренне боролся сам с собой. С одной стороны, не нравились многие новые регламенты, с другой — хотелось движения вперед, испытать себя на международном уровне. Шло накопление материала, осмысление. В конце концов появилась коллекция тематического класса «Природа — дар бесценный. Некоторые аспекты пользования и охраны». Начал как в юности с областных выставок, потом были национальные. В Минске получил «серебро», в Гомеле — позолоченную медаль. Между двумя этими выставками мне пришлось убрать из коллекции около 200 марок! Жалко — марки хорошие, интересные. Но регламент есть регламент.





По словам Александра Георгиевича, создание коллекции — работа авторская, своего рода сочинение на вольную тему. Например, на листе, посвященном китобойному промыслу, взять и поместить марку 1898 года, на обратной стороне которой размещена текстовая реклама… мыла, в состав которого входил китовый жир. Или показывая применение древесины, использовать марку, на водяном знаке которой изображен музыкальный инструмент — лира.

В общем фантазия не ограничена. Особенно в так называемом открытом классе современной филателии. Это когда, кроме филателистических материалов по выбранной теме, в коллекции можно использовать фотографии, письма и документы без марок, открытки, сюжет которых не связан с темой коллекции. Значение имеет только почтовый оттиск. Одна из последних работ Александра Николаева — коллекция «Из истории почты Бреста» — выполнена именно в этом классе.





— Друзья и коллеги предложили мне сделать коллекцию открытого класса, посвященную истории почты в Бресте. Материал — интересные документы, имеющие отношение к нашему городу, — у меня был, и я в течение недели сделал небольшую одностендовую коллекцию. На мой взгляд, простую, но с не простыми вещами. В ней есть переписка Белогурской пограничной заставы с настоятелем Семеновского монастыря, а потом — церкви Брест-Литовска, датируемая 1839 годом, документы с почтовыми штемпелями Брест-Литовской искровой станции, немецкие и австрийские открытки времен Первой мировой войны отправленные из нашего города, письма польского периода, солдатские письма-треугольники Великой Отечественной, письмо отправленное в Брест из почтового вагона поезда Львов — Краков, и многое другое. Эта экспресс-коллекция, созданная в очень короткие сроки, оказалась очень востребованной. Ей присуждены уже две медали на выставках в Перми и Уфе.

Коллекционер не собирается останавливаться на достигнутом. В планах брестского филателиста участие в выставке к 950-летию Минска, создание коллекции в свободном классе, посвященной 1000-летию Бреста.

P. S. В филателистическом активе Александра Георгиевича 11 медалей разного достоинства по результатам выставок, проводимых в Советском Союзе в 1983—1988 гг., призы на выставках в Минске (серебряная медаль, 2009 г.), Гомеле (позолоченная медаль, 2011 г.), на филателистической выставке, проводимой в рамках Международного фестиваля культур Беларуси, Украины, Польши, Литвы и России «Венок дружбы» (большая золотая медаль, 2012 г.), в городе Кошалин в рамках VII Балтийского фестиваля почтовой марки (золотая медаль и Гран-при, 2014 г.), в Минске на VIII Национальной филателистической выставке «Белфила-2015» (золотая медаль, 2015 г.), в Уфе (золотая медаль, 2015 г.), в Перми (позолоченная медаль, 2016 г.). Солидный багаж, не правда ли? А начиналось все с некогда популярного детского увлечения.