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Светлана Алексиевич и Елена Анисим перечислили деньги на создание музея Алеся Адамовича
22.01.2017 14:36 — Новости Культуры | Tut.by
Писательница Светлана Алексиевич перечислила обещанные ею 5 тыс. долларов на создание музея Алеся Адамовича в поселке Глуша Бобруйского района Могилевской области.
Как сообщалось ранее, 5 ноября 2016 года в Могилеве состоялся круглый стол «Музей Алеся Адамовича: сотрудничество общественности и власти», призванный активизировать сбор средств на музей писателя. В ходе этого мероприятия был создан общественный совет при областной организации «Таварыства беларускай мовы», задачей которого является организация работы по сбору денег. В зачитанном на круглом столе приветствии от писательницы Светланы Алексиевич говорилось, что нобелевская лауреатка перечислит на создание музея 5 тыс. долларов.
По словам Зигули, в ближайшее время должен пройти тендер на создание проектно-сметной документации для реставрации здания в деревне Глуша Бобруйского района, где планируется создать музей.
Как заявлял на круглом столе представитель могилевского Центра по реставрации Марат Абдулин, на изготовление проектно-сметной документации необходимо около 12 тыс. рублей. В настоящее время, по утверждению Нелли Зигули, собрано более 11,5 тыс. рублей.
Отметим, что идея создать музей Алеся Адамовича принадлежит друзьям и землякам писателя. По словам дочери писателя Натальи, этот вопрос начал обсуждаться еще во время его похорон в 1994 году. Лишь в конце февраля 2016 года власти Бобруйского района открыли благотворительный счет для сбора средств на создание музея Алеся Адамовича на его малой родине в деревне Глуша.
Желающие перечислить деньги на создание музея должны настаивать, будучи в банках, на указании в назначении платежа длинной записи: «Для изготовления проектно-сметной документации и реконструкции здания в п. Глуша под музей А. Адамовича».
Реквизиты для перевода денег: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома. Расчетный счет 3 642 129 272 326 в филиале 703 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 706, Бобруйск, УНН 701 226 324.
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Алексиевич перечислила обещанные ею 5 тыс. долларов.
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