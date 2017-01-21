Писательница Светлана Алексиевич перечислила обещанные ею 5 тыс. долларов на создание музея Алеся Адамовича в поселке Глуша Бобруйского района Могилевской области.



Дом в Глуше, который должен был стать музеем Алеся Адамовича. Фото: Ольга Кисляк, sb.by

Как сообщалось ранее, 5 ноября 2016 года в Могилеве состоялся круглый стол «Музей Алеся Адамовича: сотрудничество общественности и власти», призванный активизировать сбор средств на музей писателя. В ходе этого мероприятия был создан общественный совет при областной организации «Таварыства беларускай мовы», задачей которого является организация работы по сбору денег. В зачитанном на круглом столе приветствии от писательницы Светланы Алексиевич говорилось, что нобелевская лауреатка перечислит на создание музея 5 тыс. долларов.

О перечислении денег БелаПАН сообщила инициатор круглого стола и сбора средств на создание музея — журналистка газеты «Звязда» Нелли Зигуля. Также она сказала, что деньги перечислила и депутат Палаты представителей Елена Анисим.

По словам Зигули, в ближайшее время должен пройти тендер на создание проектно-сметной документации для реставрации здания в деревне Глуша Бобруйского района, где планируется создать музей.

Как заявлял на круглом столе представитель могилевского Центра по реставрации Марат Абдулин, на изготовление проектно-сметной документации необходимо около 12 тыс. рублей. В настоящее время, по утверждению Нелли Зигули, собрано более 11,5 тыс. рублей.

Отметим, что идея создать музей Алеся Адамовича принадлежит друзьям и землякам писателя. По словам дочери писателя Натальи, этот вопрос начал обсуждаться еще во время его похорон в 1994 году. Лишь в конце февраля 2016 года власти Бобруйского района открыли благотворительный счет для сбора средств на создание музея Алеся Адамовича на его малой родине в деревне Глуша.

Желающие перечислить деньги на создание музея должны настаивать, будучи в банках, на указании в назначении платежа длинной записи: «Для изготовления проектно-сметной документации и реконструкции здания в п. Глуша под музей А. Адамовича».

Реквизиты для перевода денег: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома. Расчетный счет 3 642 129 272 326 в филиале 703 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 706, Бобруйск, УНН 701 226 324.

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