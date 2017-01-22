﻿ В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь

23.01.2017 01:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Фото: Instagram

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин в субботу стал отцом. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает ТАСС.

О прибавлении в семье отец рассказал после полуфинала матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его команда (сборная дивизиона Тарасова) обыграла команду дивизиона Боброва со счетом 6:2, Телегин забросил одну из шайб.

«У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо, ей подарили куколку-неваляшку», — сказал Телегин.

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея поженились в июле 2016 года.

Телегин завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2016 года в России, вошел в состав национальной команды на Кубок мира в Канаде, где подопечные Олега Знарка дошли до полуфинала.

Пелагея — российская певица, исполняет русские народные песни и романсы. Выступала в роли наставницы в нескольких сезонах телевизионного шоу «Голос». 30-летняя певица присутствовала на всех играх сборной России на минувшем чемпионате мира, а на открытии турнира исполнила гимн страны.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Парень из Чехии перепел белорусскую песню для "Евровидения-2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика