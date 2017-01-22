Чешский видеоблогер записал кавер на песню «Гісторыя майго жыцця». Это песня группы NAVIBAND, с которой она победила на национальном отборе на «Евровидение-2017».

Видео: Youtube

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«Простите, я не говорю по-белорусски и произношение дается мне очень тяжело. Но, надеюсь, вы получите удовольствие», — обратился к зрителям парень.

Отбор прошел 20 января. После подсчета голосов зрителей и профессионального жюри победу присудили коллективу NAVIBAND.

Группа второй год подряд принимала участие в финале национального отбора на «Евровидение» и вновь стала единственным участником, исполнившим песню на белорусском языке.

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