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Парень из Чехии перепел белорусскую песню для "Евровидения-2017"
23.01.2017 00:27 — Новости Культуры | Tut.by
Чешский видеоблогер записал кавер на песню «Гісторыя майго жыцця». Это песня группы NAVIBAND, с которой она победила на национальном отборе на «Евровидение-2017».
Видео:
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«Простите, я не говорю по-белорусски и произношение дается мне очень тяжело. Но, надеюсь, вы получите удовольствие», — обратился к зрителям парень.
Отбор прошел 20 января. После подсчета голосов зрителей и профессионального жюри
Группа второй год подряд принимала участие в финале национального отбора на «Евровидение» и вновь стала единственным участником, исполнившим песню на белорусском языке.
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"Простите, я не говорю по-белорусски и произношение дается мне очень тяжело. Но, надеюсь, вы получите удовольствие", - обратился к зрителям парень.
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