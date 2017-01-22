﻿ Парень из Чехии перепел белорусскую песню для "Евровидения-2017". 21.by
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Парень из Чехии перепел белорусскую песню для "Евровидения-2017"

23.01.2017 00:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Чешский видеоблогер записал кавер на песню «Гісторыя майго жыцця». Это песня группы NAVIBAND, с которой она победила на национальном отборе на «Евровидение-2017».

Видео: Youtube

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«Простите, я не говорю по-белорусски и произношение дается мне очень тяжело. Но, надеюсь, вы получите удовольствие», — обратился к зрителям парень.

Отбор прошел 20 января. После подсчета голосов зрителей и профессионального жюри победу присудили коллективу NAVIBAND.

Группа второй год подряд принимала участие в финале национального отбора на «Евровидение» и вновь стала единственным участником, исполнившим песню на белорусском языке.

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Открыть/скачать видео (35.15 МБ)
 
 
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"Простите, я не говорю по-белорусски и произношение дается мне очень тяжело. Но, надеюсь, вы получите удовольствие", - обратился к зрителям парень.

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