МИНСК, 23 янв – Sputnik. Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который состоится в мае в Киеве, будет определен в финале национального отбора 25 февраля.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь на "Евровидении-2017" представят Naviband

Отбор на "Евровидение" в Украине проходит в формате телешоу – участники участвуют в прослушивании, затем — в полуфиналах и финале. Решение принимают как телезрители, так и члены профессионального жюри.

В полуфиналы отбора на "Евровидение-2017" от Украины вышли 24 артиста, которые выступят в трех полуфиналах 4, 11 и 18 февраля. Среди участников отбора – ROZHDEN, группа Кузьмы Скрябина Singing pants, Виталий Козловский и другие. Одной из явных лидеров отбора эксперты называют певицу TAYANNA, которую продюсирует известный клипмейкер Алан Бадоев.

Финал украинского отбора назначен на 25 февраля. В состав профессионального жюри отбора вошли композитор Константин Меладзе, певица Джамала и Андрей Данилко.

В 2016 году в украинском отборе победила певица Джамала, которая позже смогла завоевать первое место на "Евровидении-2016" и заслужила право провести конкурс в своей стране. В этом году музыкальный форум пройдет 9-13 мая.