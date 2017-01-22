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Украина выберет представителя на "Евровидение" 25 февраля

23.01.2017 09:53 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который состоится в мае в Киеве, будет определен в финале национального отбора 25 февраля.

Украина выберет представителя на "Евровидение" 25 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Отбор на "Евровидение" в Украине проходит в формате телешоу – участники участвуют в прослушивании, затем — в полуфиналах и финале. Решение принимают как телезрители, так и члены профессионального жюри.

В полуфиналы отбора на "Евровидение-2017" от Украины вышли 24 артиста, которые выступят в трех полуфиналах 4, 11 и 18 февраля. Среди участников отбора – ROZHDEN, группа Кузьмы Скрябина Singing pants, Виталий Козловский и другие. Одной из явных лидеров отбора эксперты называют певицу TAYANNA, которую продюсирует известный клипмейкер Алан Бадоев.

Финал украинского отбора назначен на 25 февраля. В состав профессионального жюри отбора вошли композитор Константин Меладзе, певица Джамала и Андрей Данилко.

В 2016 году в украинском отборе победила певица Джамала, которая позже смогла завоевать первое место на "Евровидении-2016" и заслужила право провести конкурс в своей стране. В этом году музыкальный форум пройдет 9-13 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Через полуфиналы украинского отбора на популярный песенный конкурс пройдут 24 исполнителей и групп.

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