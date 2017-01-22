Семья Евсейчик из агрогородка Столовичи заботится о косулях, которых им принесли местные жители, пишет районная газета «Наш край».





— Косули у нас живут уже второй год, — рассказывает Юлия Евсейчик. — В мае 2015-го нам принесли малыша, которому было, наверное, около недели отроду. Люди предположили, что его мама погибла или ее застрелили охотники.

Косуленок был очень маленьким и слабеньким. На ножках стоял неуверенно, но выглядел здоровым и вел себя довольно спокойно. На семейном совете было решено выходить четвероногого детеныша. Юлия взяла на себя эту обязанность и стала выкармливать его из бутылочки молочной смесью. Помогали ухаживать маме за новым обитателем сын Илья и дочка Лиза.





— Мой супруг Дмитрий спросил: как назовем найденыша? А я, как только увидела малыша, то решила, что он будет Борькой, — с улыбкой рассказывает Юлия. — Ведь если присмотреться к его мордочке, то эта кличка ему как нельзя лучше подходит.

Через несколько недель в семье Евсейчик произошло очередное пополнение: знакомые им принесли самочку косули.

— Она была немного постарше Борьки, не такая слабенькая, но и ее долгое время пришлось кормить из бутылочки, — говорит Юлия. — Назвали мы девочку Алисой.

Около месяца косулята жили в доме, а когда окрепли, их перевели в вольер, который построил Дмитрий.

Когда животные подросли, они перестали заходить в свой домик и стали жить просто на участке.





— Летом они щиплют травку, на зиму заготавливаем для них сено, правда, косули его едят мало, перебирают, ищут травинки повкуснее, наверное, — рассказывает Юлия. — Очень любят батон, но в основном откапывают травку из-под снега.

Своих хозяев косули узнают по голосу. Очень любят играть с Ильей и Лизой. Летом все бегают друг за дружкой по двору наперегонки.

Подружились парнокопытные и с двумя овчарками, которые живут в семье Евсейчик. Собаки их не обижают и даже готовы защищать от чужих.

Дом Евсейчиков в Столовичах знают многие. Иногда к ним приводят детей, чтобы те посмотрели на диких козочек и покормили их с рук.

— Косули ласковые, милые животные, они очень добрые и умные, — рассказывает хозяйка парнокопытных. — Прошлым летом Алиса убежала, мы ее искали несколько дней, объездили всю округу, очень переживали, что ее кто-нибудь обидит, звали по имени, но все было тщетно. Спустя время косулю увидели люди на другом конце агрогородка. Подсказали нам, а когда мы приехали и позвали ее, она сразу же прибежала ко мне — и мы благополучно вернулись домой.





По наблюдениям хозяйки, характеры у парнокопытных питомцев отличаются.

— Борька ведет себя как настоящий мужчина: увидев опасность, начинает громко топать, к мужу и сыну относится ревностно, — говорит Юлия. — Алиса как девочка — изящнее его и спокойнее.

Окраска косуль, как самцов, так и самок, близка к однотонной: летом — ярко-рыжая, а зимой — буровато-коричневая. Хвостик у животных есть, но он настолько маленький, что его практически не видно: он полностью скрыт под густым мехом; а вот под хвостом располагается большое ярко-белое пятно, называемое зеркалом. Оно необходимо косулям для отвлечения внимания хищников.

В зимнее время шерстка животных становится густой, так что им никакой холод не страшен.





Кстати, сейчас косули во дворе вырывают себе лежки в снегу, где отдыхают.

— Мы так привыкли к Борьке и Алисе, что они у нас стали полноправными членами семьи, — говорит Юлия. — За всё время, проведенное с нами, они стали совсем ручными, поэтому в дикой природе выжить уже не смогут. В конце прошлого года семья Евсейчик собрала все необходимые документы, чтобы «усыновить» косуль.

Животных зарегистрировали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сейчас парнокопытные проживают в агрогородке Столовичи на законных основаниях.