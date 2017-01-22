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Белорусский прокат возглавил боевик с Вином Дизелем

23.01.2017 12:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Фильм "Три Икса: мировое господство" с Вином Дизелем в главной роли возглавил прокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Белорусский прокат возглавил боевик с Вином Дизелем
© Фото: Silver Screen
"Ла-ла Ленд": когда гаснет свет

В белорусский прокат фильм "Три Икса: мировое господство" вышел в минувший четверг 19 января — за две недели до этого он стартовал в США и других странах, где не оправдал ожиданий кинопродюссеров по сборам. Впрочем, в Беларуси и России картина заняла первое место по сборам.

В столичных кинотеатрах на минувшей неделе боевик с Дизелем посмотрели 12 тысяч человек, которые принесли фильму более 60 тысяч рублей. На втором месте — мюзикл "Ла-ла Ленд", который оценила почти 21 тысяча зрителей, но фильм заработал лишь 50,5 тысяч.

Третью строчку заняла американская комедия "Почему он?" (почти 35 тысяч рублей), четвертую — "Кредо убийцы" (около 21 тысячи), пятую — фильм ужасов "Невеста" (11 тысяч рублей).

В ближайший четверг 26 января выйдут сразу две громкие премьеры — американо-китайский фэнтези-боевик "Великая стена" и новая фантастика от Федора Бондарчука "Притяжение".

 
Теги: Минск
 
 
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Вторую строчку две недели подряд занимает обласканный критиками мюзикл "Ла-ла Ленд".

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