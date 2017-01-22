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Актеры, режиссеры и сценаристы с инвалидностью презентовали работы

23.01.2017 13:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Участники проекта "Новый взгляд" — творческие люди с инвалидностью. В рамках проекта при поддержке Мастерской социального кино они поделились в видеороликах проблемами, которые их беспокоят. И среди волнующих тем не только инклюзия. С разрешения авторов Sputnik публикует ролики, снятые в рамках проекта.

Актеры, режиссеры и сценаристы с инвалидностью презентовали работы
© Sputnik Игорь Зарембо
Его не жалко: как рекламщики показывают человека с инвалидностью

"Проект "Новый взгляд" стартовал в октябре 2015 года и направлен на формирование инклюзии в обществе — и все благодаря бесплатным обучающим курсам для людей разных возрастов, социальных статусов, с инвалидностью и без, на которых все участники получают знания на равных", — рассказал руководитель мастерской социального кино Константин Воробей.

Ты можешь больше, чем думаешь

Социальный ролик рассказывает о способах самореализации людей с инвалидностью в разных сферах. Даже танцам она не помеха.

Ничего для нас без нас

Ролик привлекает внимание к проблеме пандусов. Построенные без учета особенностей инвалидные пандусы неприменимы в жизни.

Бывший друг

Социальный ролик поднимает проблему компьютерной зависимости.

Библиотека

Ролик рассказывает о возможностях, которые созданы в Национальной библиотеке для людей с инвалидностью.

Передай добро другому

Идея ролика созвучна с его названием — авторы предлагают быть добрее друг к другу, и тогда добро вернется.

Спасенные заживо

Проект предлагает помогать не только друг другу, но и птицам.

Раскрыть потенциал будущих режиссеров и сценаристов помогли преподаватели курсов — известный белорусский сценарист Андрей Курейчик, оператор фильма "Души мертвые" Александр Алейников, культуролог Максим Жбанков, режиссер Андрей Полупанов и другие. Проект реализовывался при поддержке Посольства США, и благодаря этому применялся также и международный опыт — например, мастер-класс американских режиссеров Дэвида Маршалла и Кристин Эчам.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди тем, которые подняли авторы в своих работах, не только инклюзия людей с инвалидностью.

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