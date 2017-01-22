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Актеры, режиссеры и сценаристы с инвалидностью презентовали работы
23.01.2017 13:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Участники проекта "Новый взгляд" — творческие люди с инвалидностью. В рамках проекта при поддержке Мастерской социального кино они поделились в видеороликах проблемами, которые их беспокоят. И среди волнующих тем не только инклюзия. С разрешения авторов Sputnik публикует ролики, снятые в рамках проекта.
© Sputnik Игорь Зарембо
"Проект "Новый взгляд" стартовал в октябре 2015 года и направлен на формирование инклюзии в обществе — и все благодаря бесплатным обучающим курсам для людей разных возрастов, социальных статусов, с инвалидностью и без, на которых все участники получают знания на равных", — рассказал руководитель мастерской социального кино Константин Воробей.
Ты можешь больше, чем думаешь
Социальный ролик рассказывает о способах самореализации людей с инвалидностью в разных сферах. Даже танцам она не помеха.
Ничего для нас без нас
Ролик привлекает внимание к проблеме пандусов. Построенные без учета особенностей инвалидные пандусы неприменимы в жизни.
Бывший друг
Социальный ролик поднимает проблему компьютерной зависимости.
Библиотека
Ролик рассказывает о возможностях, которые созданы в Национальной библиотеке для людей с инвалидностью.
Передай добро другому
Идея ролика созвучна с его названием — авторы предлагают быть добрее друг к другу, и тогда добро вернется.
Спасенные заживо
Проект предлагает помогать не только друг другу, но и птицам.
Раскрыть потенциал будущих режиссеров и сценаристов помогли преподаватели курсов — известный белорусский сценарист Андрей Курейчик, оператор фильма "Души мертвые" Александр Алейников, культуролог Максим Жбанков, режиссер Андрей Полупанов и другие. Проект реализовывался при поддержке Посольства США, и благодаря этому применялся также и международный опыт — например, мастер-класс американских режиссеров Дэвида Маршалла и Кристин Эчам.
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Среди тем, которые подняли авторы в своих работах, не только инклюзия людей с инвалидностью.
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