|
От Жаклин до Мишель. Что одевали на инаугурацию первые леди США
23.01.2017 14:44 — Новости Культуры | Tut.by
На инаугурацию президента США на Капитолийском холме традиционно собираются конгрессмены, судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы. Не обходится и без первой леди.
Первой женой президента США, которая присутствовала на церемонии инаугурации, была миссис Тафт, жена президента Уильяма Тафта (1909−1913). С тех пор это стало традицией. В фотоотчете Reuters можно увидеть, как выглядели во время инаугурации и инаугурационного бала первые леди США — Жаклин Кеннеди, считающаяся законодательницей моды, а также жены Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На инаугурацию президента США на Капитолийском холме традиционно собираются конгрессмены, судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы. Не обходится и без...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии