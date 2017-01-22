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От Жаклин до Мишель. Что одевали на инаугурацию первые леди США

23.01.2017 14:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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На инаугурацию президента США на Капитолийском холме традиционно собираются конгрессмены, судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы. Не обходится и без первой леди.

Первой женой президента США, которая присутствовала на церемонии инаугурации, была миссис Тафт, жена президента Уильяма Тафта (1909−1913). С тех пор это стало традицией. В фотоотчете Reuters можно увидеть, как выглядели во время инаугурации и инаугурационного бала первые леди США — Жаклин Кеннеди, считающаяся законодательницей моды, а также жены Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.


Джон и Жаклин Кеннеди

Рональд и Ненси Рейган. Слева — фотография в начале первого президентского срока, справа — в начале второго

Рональд и Ненси Рейган

Рональд и Ненси Рейган

Билл и Хиллари Клинтон

Билл и Хиллари Клинтон

Джордж Буш-младший и Лора Буш

Джордж Буш-младший и Лора Буш

Джордж Буш-младший и Лора Буш

Барак и Мишель Обама

Барак и Мишель Обама

Барак и Мишель Обама
 
 
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На инаугурацию президента США на Капитолийском холме традиционно собираются конгрессмены, судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы. Не обходится и без...

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