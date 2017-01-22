На инаугурацию президента США на Капитолийском холме традиционно собираются конгрессмены, судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы. Не обходится и без первой леди.

Первой женой президента США, которая присутствовала на церемонии инаугурации, была миссис Тафт, жена президента Уильяма Тафта (1909−1913). С тех пор это стало традицией. В фотоотчете Reuters можно увидеть, как выглядели во время инаугурации и инаугурационного бала первые леди США — Жаклин Кеннеди, считающаяся законодательницей моды, а также жены Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.



Джон и Жаклин Кеннеди



Рональд и Ненси Рейган. Слева — фотография в начале первого президентского срока, справа — в начале второго



Рональд и Ненси Рейган



Рональд и Ненси Рейган



Билл и Хиллари Клинтон



Билл и Хиллари Клинтон



Джордж Буш-младший и Лора Буш



Джордж Буш-младший и Лора Буш



Джордж Буш-младший и Лора Буш



Барак и Мишель Обама



Барак и Мишель Обама



Барак и Мишель Обама