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"Не стыдно спросить" у NAVIBAND. Задавайте вопросы!

23.01.2017 14:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Гостями нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» станут победители национального отбора на «Евровидение-2017 Ксения Жук и Артем Лукьяненко из NAVIBAND. Они ответят на вопросы пользователей TUT.BY во вторник, 24 января, с 12 до 13 часов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О том, что NAVIBAND представит Беларусь на "Евровидении" в Киеве, стало известно в субботу. Ребята исполнят песню на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця». Группа второй год подряд принимала участие в финале национального отбора на «Евровидение» и вновь стала единственным участником, исполнившим песню на белорусском языке. А еще два года назад они говорили, что «Евровидение» — не их формат, и принимать участие в отборе не собирались.

Уже завтра в прямом эфире на странице портала TUT.BY в социальной сети Facebook вы сможете услышать ответы на любые свои вопросы. Их можно оставить на форуме под этим анонсом, прислать на адрес air@tutby.com с пометкой «NAVIBAND» в теме письма или задать в комментариях под трансляцией. Видеоверсия проекта появится на портале в среду, 25 января.

Напомним, 62-й конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Украина победила в конкурсе в 2016 году. В Стокгольме певица Джамала с песней «1944» набрала 534 балла. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая. Украина примет конкурс во второй раз. В первый раз это случилось в 2005 году.

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Гостями нового выпуска проекта "Не стыдно спросить" станут победители национального отбора на "Евровидение-2017 Ксения Жук и Артем Лукьяненко из NAVIBAND. Они ответят на...

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