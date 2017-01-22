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Опубликовано видео с девятилетней Кейт Миддлтон в роли подружки невесты
23.01.2017 15:21 — Новости Культуры | Tut.by
Опубликовано ранее неизвестное видео с девятилетней Кейт Миддлтон и семилетней Пиппой Миддлтон в роли подружек невесты. Как сообщает Daily Mail, запись была сделана в 1991 году во время свадьбы дяди сестер Гэри Голдсмита в Бернеме. Его избранницей стала Миранда Фут.
Подружек невесты можно увидеть в компании более старших «коллег». Не остался в стороне и трехлетний Джеймс Миддлтон, брат Пиппы и Кейт. На церемонии он «работал» пажом.
Брак Фут и Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии. Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. В 2017-м ожидается свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса.
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Опубликовано ранее неизвестное видео с девятилетней Кейт Миддлтон и семилетней Пиппой Миддлтон в роли подружек невесты. Как сообщает Daily Mail, запись была сделана в...
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