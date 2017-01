Опубликовано ранее неизвестное видео с девятилетней Кейт Миддлтон и семилетней Пиппой Миддлтон в роли подружек невесты. Как сообщает Daily Mail, запись была сделана в 1991 году во время свадьбы дяди сестер Гэри Голдсмита в Бернеме. Его избранницей стала Миранда Фут.

#KateMiddleton and sister #PippaMiddleton are adorable little bridesmaids in this throwback video from 1991 https://t.co/ZoJJPUpgvv pic.twitter.com/NmWTj0eUin