Опубликовано ранее неизвестное видео с девятилетней Кейт Миддлтон и семилетней Пиппой Миддлтон в роли подружек невесты. Как сообщает Daily Mail, запись была сделана в 1991 году во время свадьбы дяди сестер Гэри Голдсмита в Бернеме. Его избранницей стала Миранда Фут.

Подружек невесты можно увидеть в компании более старших «коллег». Не остался в стороне и трехлетний Джеймс Миддлтон, брат Пиппы и Кейт. На церемонии он «работал» пажом.

Брак Фут и Голдсмита распался через 18 месяцев после церемонии. Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. В 2017-м ожидается свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса.