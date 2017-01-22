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Белорусский бренд нижнего белья показал красоту моделей plus-size

23.01.2017 15:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Молодой бренд нижнего белья MY INTIMATES сделал имиджевую съемку с моделями plus size. Главными героинями стали модели из Минска Светлана Лукаш и Кристина Крисанова.


«Когда я только запускала марку, понимала, что хочу создавать белье не только для девушек с модельными параметрами. Мне интересны все типы фигур, поэтому подобная съемка была давно запланированным шагом в стратегии бренда. Хотелось бы, чтобы красотки чуть большего размера ощущали уверенность и привлекательность. Это моя основная задача, как дизайнера» — комментирует дизайнер бренда Александра Тумаш.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой бренд нижнего белья MY INTIMATES сделал имиджевую съемку с моделями plus size. Главными героинями стали модели из Минска Светлана Лукаш и Кристина Крисанова.

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