Молодой бренд нижнего белья MY INTIMATES сделал имиджевую съемку с моделями plus size. Главными героинями стали модели из Минска Светлана Лукаш и Кристина Крисанова.





«Когда я только запускала марку, понимала, что хочу создавать белье не только для девушек с модельными параметрами. Мне интересны все типы фигур, поэтому подобная съемка была давно запланированным шагом в стратегии бренда. Хотелось бы, чтобы красотки чуть большего размера ощущали уверенность и привлекательность. Это моя основная задача, как дизайнера» — комментирует дизайнер бренда Александра Тумаш.