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Логотип и слоган 1000-летия Бреста предлагают выбрать онлайн
23.01.2017 16:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Брестский горисполком запустил онлайн-голосование за логотип и слоган, которые были бы приурочены к празднованию тысячелетия областного центра.
Бресту исполнится тысяча лет в 2019 году — юбилей областного центра обещают отпраздновать масштабно, а уже за два года до него в городе решили выбрать слоган и логотип празднований.
На
Голосование на сайте брестской администрации продлится до 12 февраля, участвовать в нем может любой. Результаты онлайн-опроса потом рассмотрит комиссия, а затем утвердит глава Горисполкома.
"Результаты онлайн голосования будут опубликованы на сайте Брестского городского исполнительного комитета и в последствие будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей", — уточнили в мэрии.
Следовательно, не обязательно победитель онлайн-голосования не станет призером данного конкурса.
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На конкурс выставлены 23 работы - как серьезные дизайнерские работы, так и детские рисунки, результаты будут опубликованы на сайте брестской мэрии.
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