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Логотип и слоган 1000-летия Бреста предлагают выбрать онлайн

23.01.2017 16:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Брестский горисполком запустил онлайн-голосование за логотип и слоган, которые были бы приурочены к празднованию тысячелетия областного центра.

Бресту исполнится тысяча лет в 2019 году — юбилей областного центра обещают отпраздновать масштабно, а уже за два года до него в городе решили выбрать слоган и логотип празднований.

Логотип и слоган 1000-летия Бреста предлагают выбрать онлайн
© Фото: сайт Брестского горисполкома
Интерактивный фонтан появится в центре Бреста в 2018 году

На открытое голосование Брестский горисполком выдвинул 23 работы — как дизайнерские проекты, так и детские рисунки на тему юбилея города. "Определяющие критерии при выборе финалистов — оригинальность и лаконичность, выразительность, уникальность и оригинальность", — пояснили в горисполкоме.

Голосование на сайте брестской администрации продлится до 12 февраля, участвовать в нем может любой. Результаты онлайн-опроса потом рассмотрит комиссия, а затем утвердит глава Горисполкома.

"Результаты онлайн голосования будут опубликованы на сайте Брестского городского исполнительного комитета и в последствие будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей", — уточнили в мэрии.

Следовательно, не обязательно победитель онлайн-голосования не станет призером данного конкурса.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На конкурс выставлены 23 работы - как серьезные дизайнерские работы, так и детские рисунки, результаты будут опубликованы на сайте брестской мэрии.

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