МИНСК, 23 янв — Sputnik. Брестский горисполком запустил онлайн-голосование за логотип и слоган, которые были бы приурочены к празднованию тысячелетия областного центра.

Бресту исполнится тысяча лет в 2019 году — юбилей областного центра обещают отпраздновать масштабно, а уже за два года до него в городе решили выбрать слоган и логотип празднований.

На открытое голосование Брестский горисполком выдвинул 23 работы — как дизайнерские проекты, так и детские рисунки на тему юбилея города. "Определяющие критерии при выборе финалистов — оригинальность и лаконичность, выразительность, уникальность и оригинальность", — пояснили в горисполкоме.

Голосование на сайте брестской администрации продлится до 12 февраля, участвовать в нем может любой. Результаты онлайн-опроса потом рассмотрит комиссия, а затем утвердит глава Горисполкома.

"Результаты онлайн голосования будут опубликованы на сайте Брестского городского исполнительного комитета и в последствие будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей", — уточнили в мэрии.

Следовательно, не обязательно победитель онлайн-голосования не станет призером данного конкурса.