На днях в сети появился новый таймлапс-ролик о Минске, который сделал минчанин Артем Прядко. В нем за две минуты можно увидеть жизнь весенней столицы от рассвета до заката. В ролике показан в основном центр города, в том числе и с высоты птичьего полета.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Город солнца. В сети появился таймлапс-ролик о весеннем Минске В нем за две минуты можно увидеть жизнь весенней столицы от рассвета до заката.