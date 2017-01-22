﻿ Город солнца. В сети появился таймлапс-ролик о весеннем Минске. 21.by
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Город солнца. В сети появился таймлапс-ролик о весеннем Минске

23.01.2017 16:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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На днях в сети появился новый таймлапс-ролик о Минске, который сделал минчанин Артем Прядко. В нем за две минуты можно увидеть жизнь весенней столицы от рассвета до заката. В ролике показан в основном центр города, в том числе и с высоты птичьего полета.

 
Теги: Минск
 
 
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В нем за две минуты можно увидеть жизнь весенней столицы от рассвета до заката.

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