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Город солнца. В сети появился таймлапс-ролик о весеннем Минске
23.01.2017 16:42 — Новости Культуры | Tut.by
На днях в сети появился новый таймлапс-ролик о Минске, который сделал минчанин Артем Прядко. В нем за две минуты можно увидеть жизнь весенней столицы от рассвета до заката. В ролике показан в основном центр города, в том числе и с высоты птичьего полета.
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В нем за две минуты можно увидеть жизнь весенней столицы от рассвета до заката.
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