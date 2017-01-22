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Американцы узнали о белорусском ремейке "Теории Большого взрыва" 2010 года

23.01.2017 18:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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В конце прошлой недели актер «Теории Большого взрыва» Джонни Галэки рассказал на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» о белорусском ремейке сериала под названием «Теоретики».

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Напомним, что в декабре 2009 года телеканал СТВ замахнулся на первый белорусский ситком (комедию положений). Авторы амбициозного проекта в многочисленных интервью рассказывали о том, как лучшие кадры Беларуси воплощают в жизнь эксклюзивную историю о молодых физиках-ядерщиках, впервые столкнувшихся с любовью в лице буфетчицы Наташи.

Правда, после того, как в начале 2010 года вышли первые четыре серии, зрители единодушно признали сериал клоном американской «Теории большого взрыва». После этого съемки «Теоретиков» были прекращены. Любопытно, что о творческом «заимствовании» белорусов создатели «Теории большого взрыва» узнали еще в 2010-м. Но, судя по видео, для многих американцев эта новость оказалась сюрпризом.

 
Теги: Новости
 
 
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На днях актер "Теории Большого взрыва" Джонни Галэки рассказал на вечернем шоу Стивен Колбера о белорусском ремейке сериала под названием "Теоретики".

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