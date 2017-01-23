В Витебске 25 января представят четвертый выпуск «Шагаловского сборника». В этот же день пользователям будет доступна и полная электронная версия издания, сообщает сайт Музея Марка Шагала.

«Шагаловский сборник. Выпуск 4» состоит из докладов, представленных на Международных Шагаловских чтениях в Витебске, которые прошли в 2014—2015 годах. Издание состоит из двух частей. В первой помещены материалы, посвященные биографии и творчеству Марка Шагала. Во второй — исследования об окружении художника и о Витебске начала XX века.

Издание презентуют в Арт-центре Марка Шагала в 16.00. На сайте музея впервые появится полная электронная версия сборника в PDF-формате.

Международные Шагаловские чтения проходят в Витебске с 1991 года, в них принимают участие десятки исследователей творчества художника из разных стран. Большинство материалов научной конференции опубликовано в трех выпусках «Шагаловского сборника» (изданы в 1996, 2004, 2008 годах) и «Бюллетене Музея Марка Шагала» (21-й выпуск с 2000 по 2013 годы). Некоторые из этих изданий — библиографическая редкость.

В 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения Марка Шагала. В Витебске в этом году планируют открыть музей истории народного художественного училища, которое создал мастер живописи.