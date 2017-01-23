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"Мы не валяемся на пляжах". Минчане пересекли океан, чтобы снимать кино о Латинской Америке
24.01.2017 10:46 — Новости Культуры | Tut.by
Около года назад минчане Егор и Олег устали мириться с предсказуемостью белорусской жизни и решили рвануть на другой континент. Чтобы добавить в свою жизнь остроты, выбрали Латинскую Америку. Стартовав с Мексики, за семь месяцев они изъездили семь стран, попутно фиксируя жизнь местных в коротких документальных фильмах. Поговорим с ребятами, TUT.BY узнал, через какие баррикады им приходится пробираться по пути в магазин Гондураса, а также почему местные жители не знаю других стран кроме США.
«Обращение к мужу „Слушай, толстый, сбегай в магазин“ — это норма»
Перед тем, как круто изменить жизнь, Олег и Егор жили, как многие соотечественники: учились, работали (один из них — в музыкальной капелле, другой — в концертном агентстве), мечтали о путешествиях. На двухлетнюю поездку в Латинскую Америку они решились спонтанно, когда вместе путешествовали по Португалии и Испании. Ударив по рукам, начали готовиться: планировать маршруты и решать визовые вопросы, усиленно зарабатывать и продавать старые вещи. На это ушел почти год.
— Я улетал с чувством, что в моей жизни наконец-то начался новый и важный период, в котором я не буду зависеть от начальника или преподавателя, а на 100% сам лично буду распоряжаться временем и ставить собственные рамки, заниматься собой. Я всегда хотел именно этого, потому был счастлив уехать, оторваться от дома на несколько лет, — рассказывает свою предысторию Олег.
А Егор добавляет:
— Тяжелее всего было расстаться с близкими. Но я горел желанием посетить Латинскую Америку еще с подросткового возраста, поэтому уехал в очень бодром настроении: просто вышел из дома рано утром и поехал автостопом в Вильнюс, откуда добрался до Брюсселя и взял билет до Мексики.
Родные и друзья с пониманием отнеслись к задумке парней: когда, как не в 24−25 лет, решаться на сумасшедшие поступки, выползать из собственной зоны комфорта и познавать мир.
Итак, оставив за океаном работу, ребята приземлились в Мексике. Четырех- и пятизвездочные отели, разумеется, их не ждали. Вместо этого была квартира друга на рабочей окраине Play del Carmen — города, известного своими картонными декорациями для любителей курортного отдыха. Именно эту настоящую жизнь без туристического «напыления» им хотелось увидеть. О том, что именно этот ракурс станет основой для их проекта LOCALS, ребята решили уже в процессе.
— Изначально мы хотели делать нечто, что коренным образом отличалось бы от банального видеоблога. Поэтому решили снимать фильмы не о себе, а об окружающих людях и событиях. Ни у кого из нас не было опыта в съемках и монтаже видео, поэтому на протяжении первых двух месяцев путешествия мы пробовали, экспериментировали со стилем. В августе 2016-го получился первый фильм о мексиканском городе Тихуана. Так определились с направлением — короткометражное документальное кино на социальную тематику, с оригинальной речью местных жителей и вшитыми субтитрами на русском, английском и испанском языках.
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На данный момент парни выпустили четыре фильма: о семье, которая живет на ранчо вдали от цивилизации, жизни подростка-дальнобойщика, праздновании Дня мертвых в маленькой деревушке и убийстве социального активиста службами правопорядка. В обозримых планах еще две короткометражки: одну снимали в мексиканском штате Чьяпас, вторую — в столице Сальвадора.
Местные, как ни странно, охотно идут на контакт и соглашаются участвовать в съемках. К тем, кто ищет новый опыт и знания, герои будто магнитятся сами, говорят парни.
Каждый день ребятам приходится привыкать к менталитету латиноамериканцев, который кардинально отличается от белорусского.
— Поначалу, да и теперь, было тяжело свыкнуться, что центральноамериканцы постоянно перебивают, опаздывают на встречи и задают вопросы, которые на самом деле их вовсе не интересуют. Человек с европейским мышлением может довольно долго привыкать к подобным минусам. Не говоря уже о постоянном свисте на улицах — это такая манера подзывать человека, при этом не подразумевая ничего плохого. Хотя многие латиноамериканцы сами негативно реагируют на такие черты. Также тяжело свыкнуться, что здесь принято обращаться к человеку по внешним признакам: толстый, худой, белый, смуглый, низкий, высокий. Например, в порядке вещей, когда жена обращается к мужу в стиле «Слушай, толстый, не сбегаешь в магазин за газировкой?».
«Если спрашивают о Беларуси, объясняем, что это не „штат“ России»
В путешествии по Латинской Америке Егор и Олег поставили себе еще одну попутную цель — как можно больше рассказывать о Беларуси, ее культуре. Хотя дело это оказалось непростым: для начала нужно побороть предубеждение местных жителей в том, что в мире существует лишь лишь две страны — их собственная и США.
— Конечно, у нас интересуются, откуда мы. Если точнее, то сразу же спрашивают: «Ну что, из какой части Штатов приехали?». Думаю, абсолютно очевидно, что о Беларуси в этой части мира мало кто слышал. По причине слишком долгих расспросов и дискуссий спустя пару месяцев мы начали говорить, что приехали из-под России. Если разговор заходит дальше, то уточняем, что на самом деле мы из страны-соседки, объясняем, что это вообще за Беларусь такая. И что мы не российский «штат».
К сожалению, многие люди в Мексике и странах Центральной Америки безграмотны. Нам даже попадались те, кто вовсе не слышал о России или не знает, где она находится. Чаще всего географические познания людей заканчиваются представлением, что в мире существуют две страны — страна их проживания и США. Отсюда и мысль, что любой иностранец — это 100% турист из Штатов, и других вариантов быть не может, точка.
Некоторые «к туристам из США» относятся довольно враждебно, замечают парни. Не всегда и везде, но конфликтные ситуацию случаются. Даже с ними.
— В целом, ничего серьезного, никаких попыток ограбить нас или убить не было. Только однажды в Мехико в метро к Егору пристал пьяный металлист, начал цепляться. Пассажиры заступились, выгнали его из поезда. Это единственный негативный пример подобного плана. Но мелкие неприятности случаются практически каждый день. К примеру, когда на улице тебе кричат что-то вроде «Убирайтесь домой», «Америкашки!», «Эй, куда это ты такой идешь?». Крики эти всегда доносятся с большого расстояния, чтобы была возможность убежать, если что. Многие такие «случайности» забываются нами через несколько минут. А вот у неподготовленного туриста это может навсегда отбить желание когда-либо возвращаться в Латинскую Америку.
Но Егор и Олег уточняют: так, конечно, не везде. На другой, неизвестный им континент они уезжали без предрассудков, поэтому каждый день путешествия становится для них открытием. Часто приятным, порой не очень.
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— Мы, честно говоря, всегда стараемся абстрагироваться от стереотипов, поэтому ехали никого не слушая. Разве что изначально было ожидание того, что Мексика — это страна, где все поголовно ходят в шляпах, едят острое и ездят на пикапах. На деле все оказалось совершенно иначе. Мы провели в Мексике 6 месяцев и посетили 28 из 32 штатов этой огромной страны. Можем сказать, что каждый регион сильно отличается от другого. Меняется все: люди, привычки, блюда, архитектура, ландшафт. И это все — в одной стране! Это и стало для нас большим открытием: мы ехали в страну в одним ожиданием, но в итоге попали в совершенно другое и более сложное место. То же можно сказать и про другие страны, где мы были: Белиз, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Они очень сильно отличаются друг от друга по тем же пунктам. Хотя разве вообще существуют две страны без отличий?
К примеру, в Мексике очень много вежливых и гостеприимных людей — все 6 месяцев мы провели в гостях у друзей и даже случайных прохожих. То есть утром тебе могут пожелать доброго дня и дороги, а за углом крикнуть, чтобы ты проваливал в свою страну. Сейчас мы в Никарагуа. Здесь люди более холодные, хамство на кассах супермаркетов — явление частое.
«Идешь в магазин в Гондурасе и переступаешь через баррикады из гниющих объедков и мятого пластика»
По мнению минчан, проблемы во многих центральноамериканских странах похожие, если не одинаковые. Разница лишь в том, как люди учатся на них реагировать.
— В странах, которые мы посетили, действительно много общих проблем: низкий уровень образования, коррупция, сотрудничество мафии и правительства, распродажа земель иностранным компаниям, постепенное исчезновение традиций коренного населения, узкий кругозор у людей. Список можно продолжать.
Поначалу многое удивляло, но потом мы привыкли. Многодетные семьи и дома из пластика и досок, двухэтажные пикапы-мусоровозы и крикуны-зазывалы на рынках, ревущие колонки у аптек и гипермаркеты вблизи деревень — все это перестало быть из разряда «вау». Уважение вызывает стремление местных сохранять традиции и коренные диалекты, что особо чувствуется в Гватемале. Приятно видеть на улицах толпы людей, одетых в традиционные одежды. Причем не только женщин и детей, но и мужчин. Нам определенно нравится умение и желание местных устраивать празднование по поводу и без, это у них хорошо получается.
По наблюдениям Олега и Егора, большой плюс той же Мексики в том, что малый бизнес не пытаются утопить под напором бюрократии и всяческих проверок.
— О открыть свою забегаловку или магазинчик — дело нескольких дней. При этом не сказали бы, что отсутствие проверок каким-либо образом сказывается на качестве конечного продукта. Также в Мексике люди более социально и политически активны. Если народу что-либо не нравится, они не боятся выйти на улицу и в мирном порядке, но громко высказать свою точку зрения. Массовые праздники проводятся без участия большого количества правоохранительных органов, так как люди достаточно самоорганизованы.
Этому было бы неплохо поучиться белорусам, уверены парни.
Из моментов, которые потрясли ребят в Латинской Америке, они называют проблему мусора.
— Месоамерика буквально тонет в отходах и пластике. Больно смотреть на то, как люди сами же гадят на землях, чья природа и климат вызывают восторг у всего мира. Идешь в магазин в Гондурасе и переступаешь через баррикады из гниющих объедков и мятого пластика. Доходишь до магазина — по всему залу валяется картон, кассир бросает рваный пакет себе прямо под ноги как ни в чем ни бывало. Где-то проблема стоит острее, где-то это не так сильно бросается в глаза. Никарагуа хоть и считается самой бедной из стран Центральной Америки, зато мусора на улицах тут не больше, чем в той же Испании.
В Мексике почти у каждого есть личный транспорт, то есть пешеходам там приходится несладко. Тротуары кошмарны! Представьте себе узкие улицы с дорожками, постоянно меняющими высоту и наклон, при этом разбитые временем и корнями деревьев. Сильно не хватает широких и просторных тротуаров, как в Беларуси. Но это уже скорее вопрос застройки и архитектурного стиля. Что сильно и приятно удивляет, так это наличие в практически каждой забытой мексиканской деревне футбольных полей, баскетбольных площадок и бесплатного интернета. Это, пожалуй, пример для всего мира.
У любого начала, как известно, есть свое завершение. Но в Беларусь парни собираются вернуться лишь в 2018-м, то есть спустя два года после отъезда. До этого времени они мечтают посетить все страны Латинской Америки.
— Мы расцениваем опыт подобного путешествия как бесценный кладезь знаний. Мы не в отпуске и не валяемся на пляжах. Если говорить простым языком, то мы живем обычной жизнью, но меняем наше местоположение почти каждый день, при этом сталкиваемся с какими-то трудностями и попутно решаем возникшие проблемы. Можно сравнить этот период в жизни с обучением в университете, только домашние задания ты задаешь себе сам, и отчитаться можешь только перед самим собой. И списать не у кого. «Школа жизни» или как там это еще называют?
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Около года назад минчане Егор и Олег устали мириться с предсказуемостью белорусской жизни и решили рвануть на другой континент. Чтобы добавить в свою жизнь...
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