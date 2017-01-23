Около года назад минчане Егор и Олег устали мириться с предсказуемостью белорусской жизни и решили рвануть на другой континент. Чтобы добавить в свою жизнь остроты, выбрали Латинскую Америку. Стартовав с Мексики, за семь месяцев они изъездили семь стран, попутно фиксируя жизнь местных в коротких документальных фильмах. Поговорим с ребятами, TUT.BY узнал, через какие баррикады им приходится пробираться по пути в магазин Гондураса, а также почему местные жители не знаю других стран кроме США.



Типичная мексиканская церковь, украшенная к одному из традиционных праздников. (Сан Кристобаль де Лас Касас, Чьяпас, Мексик

«Обращение к мужу „Слушай, толстый, сбегай в магазин“ — это норма»

Перед тем, как круто изменить жизнь, Олег и Егор жили, как многие соотечественники: учились, работали (один из них — в музыкальной капелле, другой — в концертном агентстве), мечтали о путешествиях. На двухлетнюю поездку в Латинскую Америку они решились спонтанно, когда вместе путешествовали по Португалии и Испании. Ударив по рукам, начали готовиться: планировать маршруты и решать визовые вопросы, усиленно зарабатывать и продавать старые вещи. На это ушел почти год.

— Я улетал с чувством, что в моей жизни наконец-то начался новый и важный период, в котором я не буду зависеть от начальника или преподавателя, а на 100% сам лично буду распоряжаться временем и ставить собственные рамки, заниматься собой. Я всегда хотел именно этого, потому был счастлив уехать, оторваться от дома на несколько лет, — рассказывает свою предысторию Олег.

А Егор добавляет:

— Тяжелее всего было расстаться с близкими. Но я горел желанием посетить Латинскую Америку еще с подросткового возраста, поэтому уехал в очень бодром настроении: просто вышел из дома рано утром и поехал автостопом в Вильнюс, откуда добрался до Брюсселя и взял билет до Мексики.



Олег (слева) и Егор (справа)

Родные и друзья с пониманием отнеслись к задумке парней: когда, как не в 24−25 лет, решаться на сумасшедшие поступки, выползать из собственной зоны комфорта и познавать мир.

Итак, оставив за океаном работу, ребята приземлились в Мексике. Четырех- и пятизвездочные отели, разумеется, их не ждали. Вместо этого была квартира друга на рабочей окраине Play del Carmen — города, известного своими картонными декорациями для любителей курортного отдыха. Именно эту настоящую жизнь без туристического «напыления» им хотелось увидеть. О том, что именно этот ракурс станет основой для их проекта LOCALS, ребята решили уже в процессе.

— Изначально мы хотели делать нечто, что коренным образом отличалось бы от банального видеоблога. Поэтому решили снимать фильмы не о себе, а об окружающих людях и событиях. Ни у кого из нас не было опыта в съемках и монтаже видео, поэтому на протяжении первых двух месяцев путешествия мы пробовали, экспериментировали со стилем. В августе 2016-го получился первый фильм о мексиканском городе Тихуана. Так определились с направлением — короткометражное документальное кино на социальную тематику, с оригинальной речью местных жителей и вшитыми субтитрами на русском, английском и испанском языках.

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На данный момент парни выпустили четыре фильма: о семье, которая живет на ранчо вдали от цивилизации, жизни подростка-дальнобойщика, праздновании Дня мертвых в маленькой деревушке и убийстве социального активиста службами правопорядка. В обозримых планах еще две короткометражки: одну снимали в мексиканском штате Чьяпас, вторую — в столице Сальвадора.

Местные, как ни странно, охотно идут на контакт и соглашаются участвовать в съемках. К тем, кто ищет новый опыт и знания, герои будто магнитятся сами, говорят парни.

Каждый день ребятам приходится привыкать к менталитету латиноамериканцев, который кардинально отличается от белорусского.

— Поначалу, да и теперь, было тяжело свыкнуться, что центральноамериканцы постоянно перебивают, опаздывают на встречи и задают вопросы, которые на самом деле их вовсе не интересуют. Человек с европейским мышлением может довольно долго привыкать к подобным минусам. Не говоря уже о постоянном свисте на улицах — это такая манера подзывать человека, при этом не подразумевая ничего плохого. Хотя многие латиноамериканцы сами негативно реагируют на такие черты. Также тяжело свыкнуться, что здесь принято обращаться к человеку по внешним признакам: толстый, худой, белый, смуглый, низкий, высокий. Например, в порядке вещей, когда жена обращается к мужу в стиле «Слушай, толстый, не сбегаешь в магазин за газировкой?».

«Если спрашивают о Беларуси, объясняем, что это не „штат“ России»



Команда LOCALS после съемок своего второго документального фильма "Жизнь на отшибе Мексики" вместе с семьей Тино и хорошим другом Хавьером. (Плая де Оро, Колима, Мексика)

В путешествии по Латинской Америке Егор и Олег поставили себе еще одну попутную цель — как можно больше рассказывать о Беларуси, ее культуре. Хотя дело это оказалось непростым: для начала нужно побороть предубеждение местных жителей в том, что в мире существует лишь лишь две страны — их собственная и США.

— Конечно, у нас интересуются, откуда мы. Если точнее, то сразу же спрашивают: «Ну что, из какой части Штатов приехали?». Думаю, абсолютно очевидно, что о Беларуси в этой части мира мало кто слышал. По причине слишком долгих расспросов и дискуссий спустя пару месяцев мы начали говорить, что приехали из-под России. Если разговор заходит дальше, то уточняем, что на самом деле мы из страны-соседки, объясняем, что это вообще за Беларусь такая. И что мы не российский «штат».

К сожалению, многие люди в Мексике и странах Центральной Америки безграмотны. Нам даже попадались те, кто вовсе не слышал о России или не знает, где она находится. Чаще всего географические познания людей заканчиваются представлением, что в мире существуют две страны — страна их проживания и США. Отсюда и мысль, что любой иностранец — это 100% турист из Штатов, и других вариантов быть не может, точка.



Егор и Олег на фоне системы природных водопадов Hierve El Agua (Оахака, Мексика)

Некоторые «к туристам из США» относятся довольно враждебно, замечают парни. Не всегда и везде, но конфликтные ситуацию случаются. Даже с ними.

— В целом, ничего серьезного, никаких попыток ограбить нас или убить не было. Только однажды в Мехико в метро к Егору пристал пьяный металлист, начал цепляться. Пассажиры заступились, выгнали его из поезда. Это единственный негативный пример подобного плана. Но мелкие неприятности случаются практически каждый день. К примеру, когда на улице тебе кричат что-то вроде «Убирайтесь домой», «Америкашки!», «Эй, куда это ты такой идешь?». Крики эти всегда доносятся с большого расстояния, чтобы была возможность убежать, если что. Многие такие «случайности» забываются нами через несколько минут. А вот у неподготовленного туриста это может навсегда отбить желание когда-либо возвращаться в Латинскую Америку.

Но Егор и Олег уточняют: так, конечно, не везде. На другой, неизвестный им континент они уезжали без предрассудков, поэтому каждый день путешествия становится для них открытием. Часто приятным, порой не очень.

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— Мы, честно говоря, всегда стараемся абстрагироваться от стереотипов, поэтому ехали никого не слушая. Разве что изначально было ожидание того, что Мексика — это страна, где все поголовно ходят в шляпах, едят острое и ездят на пикапах. На деле все оказалось совершенно иначе. Мы провели в Мексике 6 месяцев и посетили 28 из 32 штатов этой огромной страны. Можем сказать, что каждый регион сильно отличается от другого. Меняется все: люди, привычки, блюда, архитектура, ландшафт. И это все — в одной стране! Это и стало для нас большим открытием: мы ехали в страну в одним ожиданием, но в итоге попали в совершенно другое и более сложное место. То же можно сказать и про другие страны, где мы были: Белиз, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Они очень сильно отличаются друг от друга по тем же пунктам. Хотя разве вообще существуют две страны без отличий?

К примеру, в Мексике очень много вежливых и гостеприимных людей — все 6 месяцев мы провели в гостях у друзей и даже случайных прохожих. То есть утром тебе могут пожелать доброго дня и дороги, а за углом крикнуть, чтобы ты проваливал в свою страну. Сейчас мы в Никарагуа. Здесь люди более холодные, хамство на кассах супермаркетов — явление частое.

«Идешь в магазин в Гондурасе и переступаешь через баррикады из гниющих объедков и мятого пластика»



Дочка помогает маме готовить быстрый гватемальский перекус, включающий в себя небольшую тортилью, фарш и салат. Рынки Центральной Америки могут похвастаться широким выбором еды на любой вкус. (Сан Бенито, Гватемала)

По мнению минчан, проблемы во многих центральноамериканских странах похожие, если не одинаковые. Разница лишь в том, как люди учатся на них реагировать.

— В странах, которые мы посетили, действительно много общих проблем: низкий уровень образования, коррупция, сотрудничество мафии и правительства, распродажа земель иностранным компаниям, постепенное исчезновение традиций коренного населения, узкий кругозор у людей. Список можно продолжать.

Поначалу многое удивляло, но потом мы привыкли. Многодетные семьи и дома из пластика и досок, двухэтажные пикапы-мусоровозы и крикуны-зазывалы на рынках, ревущие колонки у аптек и гипермаркеты вблизи деревень — все это перестало быть из разряда «вау». Уважение вызывает стремление местных сохранять традиции и коренные диалекты, что особо чувствуется в Гватемале. Приятно видеть на улицах толпы людей, одетых в традиционные одежды. Причем не только женщин и детей, но и мужчин. Нам определенно нравится умение и желание местных устраивать празднование по поводу и без, это у них хорошо получается.

По наблюдениям Олега и Егора, большой плюс той же Мексики в том, что малый бизнес не пытаются утопить под напором бюрократии и всяческих проверок.

— О открыть свою забегаловку или магазинчик — дело нескольких дней. При этом не сказали бы, что отсутствие проверок каким-либо образом сказывается на качестве конечного продукта. Также в Мексике люди более социально и политически активны. Если народу что-либо не нравится, они не боятся выйти на улицу и в мирном порядке, но громко высказать свою точку зрения. Массовые праздники проводятся без участия большого количества правоохранительных органов, так как люди достаточно самоорганизованы.

Фото опубликовано LOCALS / Латинская Америка (@theyarelocals) Дек 23 2016 в 7:01 PST

Этому было бы неплохо поучиться белорусам, уверены парни.

Из моментов, которые потрясли ребят в Латинской Америке, они называют проблему мусора.

— Месоамерика буквально тонет в отходах и пластике. Больно смотреть на то, как люди сами же гадят на землях, чья природа и климат вызывают восторг у всего мира. Идешь в магазин в Гондурасе и переступаешь через баррикады из гниющих объедков и мятого пластика. Доходишь до магазина — по всему залу валяется картон, кассир бросает рваный пакет себе прямо под ноги как ни в чем ни бывало. Где-то проблема стоит острее, где-то это не так сильно бросается в глаза. Никарагуа хоть и считается самой бедной из стран Центральной Америки, зато мусора на улицах тут не больше, чем в той же Испании.

В Мексике почти у каждого есть личный транспорт, то есть пешеходам там приходится несладко. Тротуары кошмарны! Представьте себе узкие улицы с дорожками, постоянно меняющими высоту и наклон, при этом разбитые временем и корнями деревьев. Сильно не хватает широких и просторных тротуаров, как в Беларуси. Но это уже скорее вопрос застройки и архитектурного стиля. Что сильно и приятно удивляет, так это наличие в практически каждой забытой мексиканской деревне футбольных полей, баскетбольных площадок и бесплатного интернета. Это, пожалуй, пример для всего мира.

У любого начала, как известно, есть свое завершение. Но в Беларусь парни собираются вернуться лишь в 2018-м, то есть спустя два года после отъезда. До этого времени они мечтают посетить все страны Латинской Америки.

— Мы расцениваем опыт подобного путешествия как бесценный кладезь знаний. Мы не в отпуске и не валяемся на пляжах. Если говорить простым языком, то мы живем обычной жизнью, но меняем наше местоположение почти каждый день, при этом сталкиваемся с какими-то трудностями и попутно решаем возникшие проблемы. Можно сравнить этот период в жизни с обучением в университете, только домашние задания ты задаешь себе сам, и отчитаться можешь только перед самим собой. И списать не у кого. «Школа жизни» или как там это еще называют?