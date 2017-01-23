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Объявлено официальное название восьмого эпизода "Звездных войн"

24.01.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Создатели франшизы «Звездные войны» объявили официальное название восьмой части саги. Эта информация была опубликована на сайте starwars.com.


Кэрри Фишер

Эпизод VIII выйдет в прокат как «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi).

Премьера картины намечена на 15 декабря 2017 года. Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте — «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы». В съемках фильма приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016-го.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».

 
 
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Создатели франшизы "Звездные войны" объявили официальное название восьмой части саги. Эта информация была опубликована на сайте starwars.com.

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