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Никому не известная книга Марка Твена будет издана спустя 140 лет после создания
24.01.2017 11:27 — Новости Культуры | Tut.by
Сказка «Похищение принца Олеомаргарина» рассказывает о бедном мальчике, который съел волшебный цветок и научился разговаривать с животными. Книга будет опубликована в сентябре 2017 года.
Почти 140 лет назад Сэмюэль Клеменс, известный всему миру как Марк Твен, рассказал эту историю своим маленьким дочерям Кларе и Сьюзи. Сказки на ночь были традицией в семье писателя, однако на бумагу он перенес только одну из придуманных для детей историй. Десятилетия спустя эти записи обнаружил ученый Джон Берд, который работал с архивами Твена в университете Беркли. Предполагается, что «Похищение принца Олеомаргарина» являлось частью более продолжительного повествования, пишет The New York Times.
16-страничный черновик, впервые после долгого времени увидевший свет в 2011 году, был тщательно изучен и передан в издательство. Иллюстрированная книга будет представлена в сентябре 2017 года.
В сказочной истории идет речь о великанах, драконах и говорящих животных, которые участвуют в спасении похищенного принца. Издание отмечает, что на страницах появится и сам автор.
Исследователи полагают, что произведение будет иметь большое значение для ученых и поклонников творчества Марка Твена, поскольку создано в совершенно нехарактерном для писателя жанре. Твен, как известно, писал беллетристику, очерки, публицистику, путевые заметки, рассказы и сатирические произведения, однако никогда не публиковал фантастических историй для малышей, за исключением перевода немецкой басни.
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Почти 140 лет назад Сэмюэль Клеменс, известный всему миру как Марк Твен, рассказал своим маленьким дочерям Кларе и Сьюзи историю о бедном мальчике, который съел...
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