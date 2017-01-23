Сказка «Похищение принца Олеомаргарина» рассказывает о бедном мальчике, который съел волшебный цветок и научился разговаривать с животными. Книга будет опубликована в сентябре 2017 года.



Марк Твен

Почти 140 лет назад Сэмюэль Клеменс, известный всему миру как Марк Твен, рассказал эту историю своим маленьким дочерям Кларе и Сьюзи. Сказки на ночь были традицией в семье писателя, однако на бумагу он перенес только одну из придуманных для детей историй. Десятилетия спустя эти записи обнаружил ученый Джон Берд, который работал с архивами Твена в университете Беркли. Предполагается, что «Похищение принца Олеомаргарина» являлось частью более продолжительного повествования, пишет The New York Times.

16-страничный черновик, впервые после долгого времени увидевший свет в 2011 году, был тщательно изучен и передан в издательство. Иллюстрированная книга будет представлена в сентябре 2017 года.

В сказочной истории идет речь о великанах, драконах и говорящих животных, которые участвуют в спасении похищенного принца. Издание отмечает, что на страницах появится и сам автор.

Исследователи полагают, что произведение будет иметь большое значение для ученых и поклонников творчества Марка Твена, поскольку создано в совершенно нехарактерном для писателя жанре. Твен, как известно, писал беллетристику, очерки, публицистику, путевые заметки, рассказы и сатирические произведения, однако никогда не публиковал фантастических историй для малышей, за исключением перевода немецкой басни.