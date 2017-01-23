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Danone согласился заплатить "Союзмультфильму" за кота Матроскина

24.01.2017 11:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Компания Danone готова заключить с «Союзмультфильмом» соглашение, согласно которому производитель молочной продукции будет выплачивать киностудии авторские отчисления за использование образов героев советского мультфильма «Трое из Простоквашино». Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, отвечая на вопрос RNS.


«Насколько я знаю, Danone готов или уже заключил соглашение с „Союзмультфильмом“, — сообщил Мединский, отвечая на вопрос RNS. — Там будут какие-то авторские выплачивать — мы надеемся, что все будет позитивно, Danone заплатит».

В Danone эту информацию комментировать отказались.

В июне 2016 года студия пыталась получить компенсацию за использование персонажей мультфильмов «Трое из Простоквашино» от компании Danone, выпускающей линию молочных продуктов «Простоквашино». В самой компании тогда заявили, что права на бренд приобретены законно у Эдуарда Успенского, написавшего литературный первоисточник.

Тогда же Владимир Мединский выразил недовольство в связи с тем, что компания Danone использует бренд «Простоквашино», не делая прямых отчислений «Союзмультфильму». Напомним, что студия выпустила три короткометражные ленты из серии «Трое из Простоквашино» в 1978—1984 годах.

 
 
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Компания Danone готова заключить с "Союзмультфильмом" соглашение, согласно которому производитель молочной продукции будет выплачивать киностудии авторские...

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