На сайте Брестского горисполкома продолжается Бреста">интернет-голосование по выбору логотипа и слогана, посвященных 1000-летию города Бреста. По состоянию на 24 января с убедительным отрывом от ближайших преследователей лидирует фотография детского рисунка.



Лидер голосования на логотип Бреста. Фото: Брестский горисполком

В фавориты «темная лошадка» творческого конкурса вырвалась за сутки. По состоянию на 11.57 23 января за проект отдали всего 37 голосов. Во второй половине дня, когда информация о конкурсе появилась в СМИ, рейтинг логотипа стал стремительно расти. К 18.30 за него отдали свыше 1000 голосов. Голосование проходит на страничке Брестского горисполкома. В конце рабочего дня 23 января отмечались проблемы с доступом к сайту. Не исключено, что осложнения были связаны с наплывом посетителей.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что изначально с одного компьютера можно было отдать несколько голосов за одну и ту же работу. Тем не менее организаторы голосования предупреждают, что по правилам, искусственное увеличение количества голосов может стать основанием для снятия работы.

Ближайший преследователь «птичек», как успели окрестить работу интернет-пользователи, логотип с контуром главных достопримечательностей Бреста и проект дизайнера Александра Чеботарева .

Голосование за слоган и логотип Бреста продлится до 17 февраля. Отметить понравившуюся работу можно по ссылке .



Интернет-пользователи уже «примерили» новый логотип Бреста на майке