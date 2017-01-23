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В голосовании на логотип Бреста побеждает размытая фотография детского рисунка

24.01.2017 12:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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На сайте Брестского горисполкома продолжается Бреста">интернет-голосование по выбору логотипа и слогана, посвященных 1000-летию города Бреста. По состоянию на 24 января с убедительным отрывом от ближайших преследователей лидирует фотография детского рисунка.


Лидер голосования на логотип Бреста. Фото: Брестский горисполком

В фавориты «темная лошадка» творческого конкурса вырвалась за сутки. По состоянию на 11.57 23 января за проект отдали всего 37 голосов. Во второй половине дня, когда информация о конкурсе появилась в СМИ, рейтинг логотипа стал стремительно расти. К 18.30 за него отдали свыше 1000 голосов. Голосование проходит на страничке Брестского горисполкома. В конце рабочего дня 23 января отмечались проблемы с доступом к сайту. Не исключено, что осложнения были связаны с наплывом посетителей.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что изначально с одного компьютера можно было отдать несколько голосов за одну и ту же работу. Тем не менее организаторы голосования предупреждают, что по правилам, искусственное увеличение количества голосов может стать основанием для снятия работы.

Ближайший преследователь «птичек», как успели окрестить работу интернет-пользователи, логотип с контуром главных достопримечательностей Бреста и проект дизайнера Александра Чеботарева.

Голосование за слоган и логотип Бреста продлится до 17 февраля. Отметить понравившуюся работу можно по ссылке.


Интернет-пользователи уже «примерили» новый логотип Бреста на майке
 
Теги: Брест
 
 
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У ближайшего преследователя проекта почти в три раза меньше голосов.

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