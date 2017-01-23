Видео было снято студией Varvis по заказу Национального агентства по туризму и уже появилос ь в интернете на ютуб-канале marketing.by.

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Акцент в пятиминутном ролике сделан именно на туристическом потенциале Беларуси: на качественных дорогах, красивой природе (реки, озера), богатом животном мире (разумеется, не обошлось без зубров), архитектурных памятниках (Несвижском дворце и Мирском замке, дворцах в Коссово и в Ружанах) и улыбчивых официантах. Не обошлось и без хоккея, правда, всего на несколько секунд.

Авторы ролика обращают внимание на многоконфессиональность белорусов: так камера последовательно показывает две церкви (православную и католическую), которые стоят напротив друг друга в Глубоком. В ролике встречается и фрагмент языческого обряда. Кроме того, на радость туристам-мужчинам в ролике много красивых и улыбчивых девушек.

В начале видеоролика упоминается папороть-цветок. В конце ролика он распускается. Намек понятен: туристы, которые посетят Беларусь, найдут здесь свое счастье.