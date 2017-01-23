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Щуку весом более 6 килограммов поймал житель Большой Берестовицы

24.01.2017 14:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Удача сопутствовала во время подледного лова жителю городского поселка Большая Берестовица Иосифу Игнатовичу. На озере в Ивашковцах он поймал щуку весом 6,2 килограмма.


Немало пришлось приложить усилий опытному рыболову, прежде чем вытянуть из лунки такой увесистый «экземпляр».

 
 
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На озере в Ивашковцах он поймал щуку весом 6,2 килограмма.

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