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Художница нарисовала на носу тверкающего Дональда Трампа

24.01.2017 15:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Художница Мел Хэнкок (Mel Hancock) изобразила на своем носу президента США Дональда Трампа и заставила его танцевать тверк. Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте женщины.

Хэнкок, которая ведет микроблог @vizardfacebodyart, двигала кончик носа пальцем, чтобы фигурка Трампа шевелилась.

Ранее гример уже выкладывала в соцсеть похожие клипы. Например, в декабре 2016 года заставила тверкать изображение Гринча, похитителя Рождества. За творчеством Хэнкок следят более 3,7 тысячи пользователей.

 
 
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Художница Мел Хэнкок (Mel Hancock) изобразила на своем носу президента США Дональда Трампа и заставила его танцевать тверк. Видеозапись была опубликована в...

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