|
Художница нарисовала на носу тверкающего Дональда Трампа
24.01.2017 15:29 — Новости Культуры | Tut.by
Художница Мел Хэнкок (Mel Hancock) изобразила на своем носу президента США Дональда Трампа и заставила его танцевать тверк. Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте женщины.
Хэнкок, которая ведет микроблог @vizardfacebodyart, двигала кончик носа пальцем, чтобы фигурка Трампа шевелилась.
Ранее гример уже выкладывала в соцсеть похожие клипы. Например, в декабре 2016 года заставила тверкать изображение Гринча, похитителя Рождества. За творчеством Хэнкок следят более 3,7 тысячи пользователей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художница Мел Хэнкок (Mel Hancock) изобразила на своем носу президента США Дональда Трампа и заставила его танцевать тверк. Видеозапись была опубликована в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии