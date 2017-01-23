Художница Мел Хэнкок (Mel Hancock) изобразила на своем носу президента США Дональда Трампа и заставила его танцевать тверк. Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте женщины.

Хэнкок, которая ведет микроблог @vizardfacebodyart, двигала кончик носа пальцем, чтобы фигурка Трампа шевелилась.

Ранее гример уже выкладывала в соцсеть похожие клипы. Например, в декабре 2016 года заставила тверкать изображение Гринча, похитителя Рождества. За творчеством Хэнкок следят более 3,7 тысячи пользователей.