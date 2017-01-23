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"Ла-ла Ленд" получил рекордное число номинаций на "Оскар"

24.01.2017 17:09 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Мюзикл "Ла-ла Ленд" получил 13 номинаций на премию американских киноакадемиков "Оскар", полный список всех претендентов на победу объявлен во вторник.

Церемония вручения статуэток "Оскара" пройдет в Голливуде 28 февраля. Премию традиционно присуждает Американская академия кинематографических искусств и наук.

"Ла-ла Ленд" получил рекордное число номинаций на "Оскар"
© Фото: Киновидеопрокат
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Максимальное количество номинаций в этом году "взял" мюзикл "Ла-ла Ленд" — он поборется за победу в 13 категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", а также за лучшую мужскую (Райан Гослинг) и женскую (Эмма Стоун) роли. "Чертову дюжину" номинаций когда-то получал и фильм "Кто боится Вирджинии Вулф?" — это рекордное число для картин на "Оскаре".

В списке номинантов на лучший фильм ушедшего года также "Прибытие", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Лев", "Лунный свет", "Ограды", "Манчестер у моря" и "Любой ценой", однако букмекеры делают ставки на победу мюзикла.

Среди номинантов на премию за режиссуру — Мел Гибсон ("По соображениям совести"), Дени Вильнев ("Прибытие") и ряд других.

Кроме Гослинга, лучшим актером могут быть названы Кейси Аффлек, Дензел Вашингтон, Эндрю Гарфилд и Виго Мортенсен. В аналогичной женской номинации — Рут Негга, Натали Портман, Мерил Стрип и Изабель Юппер.

Лучшим мультфильмом могут назвать "Зверополис", "Жизнь кабачка", "Красную черепаху", "Кубо. Легенда о самурае" и "Моана".

Фильм "Рай" Андрея Кончаловского лишили возможности побороться за награду как лучшую иностранную ленту. В последний раз номинантом российский фильм был несколько лет назад, им был "Левиафан" Андрея Звягинцева.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм "Рай" Андрея Кончаловского лишили возможности побороться за награду как лучшую иностранную ленту.

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