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NAVIBAND: В дни "Евровидения" может понадобиться дополнительный поезд до Киева
24.01.2017 17:44 — Новости Культуры | Tut.by
Возможно, в дни проведения конкурса «Евровидение-2017» понадобится дополнительный поезд сообщением Минск-Киев, — считают Ксения Жук и Артем Лукьяненко из NAVIBAND, которые представят Беларусь на ежегодном песенном конкурсе Европейского вещательного союза.
«Наши друзья уже бронируют жилье в Киеве», — говорят исполнители и добавляют, что чувствуют колоссальную поддержку со всех сторон, а потому верят, что белорусов во время «Евровидения» в Киеве будет много.
В рамках нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» ребята рассказали о том, как им советуют изменить песню и поведение на сцене, почему они не станут этого делать, а также о том, что в тот же день, когда они победили на отборе на «Евровидение» у них вышел новый альбом. «Белтелерадиокомпания» пообещала исполнителям полную поддержку: «Первое, что нам сказали после финала, что нас не собираются к чему-то принуждать или навязывать нам каких-то людей», — музыканты уверены, что «Евровидение» станет одним из самых ярких моментов в их жизни.
Представляем краткую версию студийной беседы, полную найдете
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В рамках нового выпуска проекта "Не стыдно спросить" ребята рассказали о том, как им советуют изменить песню и поведение на сцене, почему они не станут этого делать,...
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