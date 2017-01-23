Возможно, в дни проведения конкурса «Евровидение-2017» понадобится дополнительный поезд сообщением Минск-Киев, — считают Ксения Жук и Артем Лукьяненко из NAVIBAND, которые представят Беларусь на ежегодном песенном конкурсе Европейского вещательного союза.

«Наши друзья уже бронируют жилье в Киеве», — говорят исполнители и добавляют, что чувствуют колоссальную поддержку со всех сторон, а потому верят, что белорусов во время «Евровидения» в Киеве будет много.

В рамках нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» ребята рассказали о том, как им советуют изменить песню и поведение на сцене, почему они не станут этого делать, а также о том, что в тот же день, когда они победили на отборе на «Евровидение» у них вышел новый альбом. «Белтелерадиокомпания» пообещала исполнителям полную поддержку: «Первое, что нам сказали после финала, что нас не собираются к чему-то принуждать или навязывать нам каких-то людей», — музыканты уверены, что «Евровидение» станет одним из самых ярких моментов в их жизни.

Представляем краткую версию студийной беседы, полную найдете на странице TUT.BY в Facebook .

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