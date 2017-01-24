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Шарлотта и Ричард. Как называли детей в Витебске в 2016 году
25.01.2017 08:10 — Новости Культуры | Tut.by
Каждый год в городском загсе готовят «именную» статистику — как витебские родители чаще всего называли своих малышей. В нее попадают также самые редкие имена.
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Мальчиков в минувшем году чаще всего называли Артем, Максим, Даниил, Матвей, Никита, Иван, Дмитрий, Михаил, Илья, Егор.
Самые редкие женские имена — Беата, Дьяна, Кьяра, Радмила, Шарлотта, Фатма, Ясения, Илария, Николина, Оливия.
Некоторые родители дали экзотические имена мальчикам: Елеазар, Маюр, Хрисанф, Черкез, Радомир, Доминик, Ричард, Фома, Назарий, Адриан.
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Каждый год в городском загсе готовят "именную" статистику - как витебские родители чаще всего называли своих малышей. В нее попадают также самые редкие и самые...
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