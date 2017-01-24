Каждый год в городском загсе готовят «именную» статистику — как витебские родители чаще всего называли своих малышей. В нее попадают также самые редкие имена.





По данным отдела загс горисполкома, самыми популярными именами для девочек в 2016 году в Витебске были: София, Анна, Мария, Дарья, Алиса, Полина, Ксения, Виктория, Анастасия, Кира.

Мальчиков в минувшем году чаще всего называли Артем, Максим, Даниил, Матвей, Никита, Иван, Дмитрий, Михаил, Илья, Егор.

Самые редкие женские имена — Беата, Дьяна, Кьяра, Радмила, Шарлотта, Фатма, Ясения, Илария, Николина, Оливия.

Некоторые родители дали экзотические имена мальчикам: Елеазар, Маюр, Хрисанф, Черкез, Радомир, Доминик, Ричард, Фома, Назарий, Адриан.

По итогам 2015 года в топе имен в Витебске лидировали Артем и Полина. Примечательно, что Артем возглавляет мужской рейтинг несколько лет подряд.