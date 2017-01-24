﻿﻿ У морской свинки случился экзистенциальный кризис. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

У морской свинки случился экзистенциальный кризис

25.01.2017 10:33 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Морская свинка Лили Энн должна была есть болгарский перец, тогда как ее подруга Пиа жевала брокколи. Но, кажется, Лили Энн задумалась о судьбе мира и совсем забыла о еде.

В оригинальном видео музыки нет, но оно тоже довольно экзистенциально: Лили Энн не реагирует, даже когда Пиа начинает тереться об нее. Владелица морских свинок Николь Макинтош отмечает, что это классическое состояние Лили Энн.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Морская свинка Лили Энн должна была есть болгарский перец, тогда как ее подруга Пиа жевала брокколи. Но, кажется, Лили Энн задумалась о судьбе мира и совсем забыла о...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Шарлотта и Ричард. Как называли детей в Витебске в 2016 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика