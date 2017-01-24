Морская свинка Лили Энн должна была есть болгарский перец, тогда как ее подруга Пиа жевала брокколи. Но, кажется, Лили Энн задумалась о судьбе мира и совсем забыла о еде.

В оригинальном видео музыки нет, но оно тоже довольно экзистенциально: Лили Энн не реагирует, даже когда Пиа начинает тереться об нее. Владелица морских свинок Николь Макинтош отмечает, что это классическое состояние Лили Энн.