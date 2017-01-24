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У морской свинки случился экзистенциальный кризис
25.01.2017 10:33 — Новости Культуры | Tut.by
Морская свинка Лили Энн должна была есть болгарский перец, тогда как ее подруга Пиа жевала брокколи. Но, кажется, Лили Энн задумалась о судьбе мира и совсем забыла о еде.
В оригинальном видео музыки нет, но оно тоже довольно экзистенциально: Лили Энн не реагирует, даже когда Пиа начинает тереться об нее. Владелица морских свинок Николь Макинтош отмечает, что это классическое состояние Лили Энн.
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Морская свинка Лили Энн должна была есть болгарский перец, тогда как ее подруга Пиа жевала брокколи. Но, кажется, Лили Энн задумалась о судьбе мира и совсем забыла о...
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