В канун китайского Нового года, символом которого будет петух, тайваньское кафе заманивает своих посетителей живыми цыплятами.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Открыть/скачать видео (4.33 МБ)

В этом кафе на востоке Тайваня можно не только заказать блюда из курицы, но и порадоваться живыми цыплятам, которые обитают на подоконнике заведения. Чю Чи-ин основал ресторан «Кэй-Шоу» в городе Хуалянь в 2013 году. Тогда он не представлял себе, что будет заманивать посетителей птенцами. Все произошло случайно, год спустя.

«Однажды к нам зашла пообедать пара из Тайбэя, перед тем как отправиться переночевать в город Тайдун, — рассказал хозяин заведения. — У них были трое цыплят. Они нашли их на горной тропинке во время путешествия и попросили меня приютить птенцов всего на одну ночь, обещая забрать на следующий день. Но эти люди так и не вернулись. С тех пор мы держим цыплят».

Птенцы устроились на уютном подоконнике, который украшают мох, трава и различные растения. Каждые три недели, Чю отвозит подросших курочек на местную птицеферму и обменивает на вылупившихся цыплят.