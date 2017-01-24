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Тайваньское кафе заманивает посетителей живыми цыплятами
25.01.2017 10:58 — Новости Культуры | Tut.by
В канун китайского Нового года, символом которого будет петух, тайваньское кафе заманивает своих посетителей живыми цыплятами.
В этом кафе на востоке Тайваня можно не только заказать блюда из курицы, но и порадоваться живыми цыплятам, которые обитают на подоконнике заведения. Чю Чи-ин основал ресторан «Кэй-Шоу» в городе Хуалянь в 2013 году. Тогда он не представлял себе, что будет заманивать посетителей птенцами. Все произошло случайно, год спустя.
«Однажды к нам зашла пообедать пара из Тайбэя, перед тем как отправиться переночевать в город Тайдун, — рассказал хозяин заведения. — У них были трое цыплят. Они нашли их на горной тропинке во время путешествия и попросили меня приютить птенцов всего на одну ночь, обещая забрать на следующий день. Но эти люди так и не вернулись. С тех пор мы держим цыплят».
Птенцы устроились на уютном подоконнике, который украшают мох, трава и различные растения. Каждые три недели, Чю отвозит подросших курочек на местную птицеферму и обменивает на вылупившихся цыплят.
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В канун китайского Нового года, символом которого будет петух, тайваньское кафе заманивает своих посетителей живыми цыплятами.
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