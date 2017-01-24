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Пятиклассники Толочинского района совершили путешествие в мир денег

25.01.2017 11:51 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Пятиклассники Толочинского района совершили путешествие в мир денег
Сотрудники РКЦ №25 филиала ОАО “Белагропромбанк” — Витебское областное управление провели уроки по финансовой грамотности с учениками 5-х классов школ района. Учащимся средней школы №1 г. Толочина повезло — с ними первыми провели экскурсию по расчетно-кассовому центру, рассказали об операциях, проводимых банком, объяснили, что такое физические и юридические лица.

А вот об операциях с пластиковыми карточками знали почти все. Вместе с тем детям в доступной форме было объяснено, как важно экономно, разумно тратить деньги. Особый интерес у ребят вызвал аппарат для проверки валюты на подлинность.

Следующие занятия проводились непосредственно в школьных классах. Там, где работникам центра не получилось доехать, с ребятами уроки грамотности проводят учителя. Но каждый из 248 пятиклассников получил или получит в скором времени занимательный сборник сказок “Твае першыя фінансы”, главный персонаж которых Агрик поможет ребятам в путешествии по миру финансов, и шарики с логотипом Белагропромбанка.

Такие занятия с учениками Белагропромбанком проводятся с 2014 года. Уникальный проект по финансовой грамотности среди взрослого населения и детей в стране завоевал популярность.

Мария ХМЕЛЮК.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Сотрудники РКЦ №25 филиала ОАО “Белагропромбанк” — Витебское областное управление провели уроки по финансовой грамотности с учениками 5-х классов школ...

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