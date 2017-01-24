

В декабре, по данным отдела ЗАГСа райисполкома, малыши появились в 26 семьях. Это на шесть меньше по сравнению с декабрем 2015 года. Вновь лидируют мальчики — их 15, девочек — 11.

Мальчики

1. Лазаренко Евгений

2. Борисов Андрей

3. Кривощапов Алексей

4. Волчек Марат

5. Игнатков Никита

6. Исаев Арсений

7. Рубанов Иван

8. Федоров Матвей

9. Яневич Эльдар

10. Крутик Евгений

11. Волохович Дмитрий

12. Кожедуб Яков

13. Шевелев Матвей

14. Никифорович Матвей

15. Иванов Михаил

Девочки

1. Хацкевич Валерия

2. Быкова Мария

3. Кучинская Екатерина

4. Жвалевич Екатерина

5. Банковская Жасмина

6. Обухова Ксения

7. Подоляк Карина

8. Грудина Софья

9. Шумейко Валерия

10. Петровская Ульяна

11. Кондратович Александра

Большинство — это первые (8 малышей) и вторые (13 малышей) дети в семьях. Третий ребенок появился в пяти семьях. Средний возраст матерей составил 27 лет, отцов — 31 год.

Декабрь не порадовал большим количеством браков — их 10, в декабре 2015 года было на 1 больше. Из них только три невесты и три жениха были в возрасте до 31 года. Поэтому и средний возраст молодоженов составил 37 лет.

Завершился год в отделе ЗАГСа райисполкома на положительной ноте. 31 декабря состоялась 90-я регистрация заключения брака в 2016 году.

Проанализировав ситуацию за год, можно наблюдать уменьшение количества детей, появившихся на свет, с 280 в 2015 году до 260 в прошлом. В основном это первые (92) и вторые (117) дети в семье. На третьих приходится 39, четвертых и последующих — 12. Преобладают среди новорожденных мальчики — их 144, девочек — 116. Самыми популярными мальчишечьими именами стали Александр, Никита, Тимофей, Кирилл, Матвей. У девочек — Ксения, Ульяна, Валерия, Полина, Софья.

Значительно снизились показатели и по количеству заключенных браков — со 170 до 142. Причем прослеживается тенденция увеличения возраста вступающих в брак. Средний возраст мужчин составил 32 года, женщин — 29. Наиболее востребованным местом регистрации брака остается отдел ЗАГСа Толочинского райисполкома.

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