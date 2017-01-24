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В Толочинском ЗАГСе подвели итоги за месяц и год
25.01.2017 11:38 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Мальчики
Девочки
Большинство — это первые (8 малышей) и вторые (13 малышей) дети в семьях. Третий ребенок появился в пяти семьях. Средний возраст матерей составил 27 лет, отцов — 31 год.
Декабрь не порадовал большим количеством браков — их 10, в декабре 2015 года было на 1 больше. Из них только три невесты и три жениха были в возрасте до 31 года. Поэтому и средний возраст молодоженов составил 37 лет.
Завершился год в отделе ЗАГСа райисполкома на положительной ноте. 31 декабря состоялась 90-я регистрация заключения брака в 2016 году.
Проанализировав ситуацию за год, можно наблюдать уменьшение количества детей, появившихся на свет, с 280 в 2015 году до 260 в прошлом. В основном это первые (92) и вторые (117) дети в семье. На третьих приходится 39, четвертых и последующих — 12. Преобладают среди новорожденных мальчики — их 144, девочек — 116. Самыми популярными мальчишечьими именами стали Александр, Никита, Тимофей, Кирилл, Матвей. У девочек — Ксения, Ульяна, Валерия, Полина, Софья.
Значительно снизились показатели и по количеству заключенных браков — со 170 до 142. Причем прослеживается тенденция увеличения возраста вступающих в брак. Средний возраст мужчин составил 32 года, женщин — 29. Наиболее востребованным местом регистрации брака остается отдел ЗАГСа Толочинского райисполкома.
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В декабре, по данным отдела ЗАГСа райисполкома, малыши появились в 26 семьях. Это на шесть меньше по сравнению с декабрем 2015 года. Вновь лидируют мальчики — их 15,...
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