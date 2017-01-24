Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец нашел два неизвестных произведения художника на Сморгонщине.



Марка с портретом Петра Сергевича

Как сообщил политик, вместе с режиссером Алексеем Туровичем он поехал по местам 100-летия БХД (партия была создана в год Февральской и Октябрьской революции). Путешественники посетили деревню Шутовичи под Сморгонью, где родился и вырос литературовед, редактор, член ЦК БХД Янка Шутович и его дядя ксендз Виктор Шутович, который также входил в партию.

Теперь дом принадлежит местному предпринимателю. Осмотрев с его разрешения дом, Северинец и Турович нашли две неизвестные картины художника Петра Сергиевича.



Неизвестная картина Петра Сергевича. Фото: страница Павла Северинца в фейсбуке

Судьба мастера была связана с Беларусью и Литвой. Он учился в Виленском университете, где у него преподавал знаменитый Фердинанд Рущиц. Долгие годы работал в Вильнюсе. Также расписывал костелы в Жодишках, Солах и Сморгони.

Сергиевич написал много произведений, посвященных творчеству Янки Купалы (в литературном музее поэта хранятся 14 его картин, в том числе «Янка Купала и Вл.Ф. Луцевич», «Гусляр»). Известность также получили его картины, посвященные освободительному восстанию 1863 года: «Кастусь Калиновский среди повстанцев 1863 года» и «К. Калиновский и В. Врублевский на осмотре повстанцев».

Визиткой Сергиевича считается картинка «Дорогой жизни».



Неизвестная картина Петра Сергевича. Фото: страница Павла Северинца в фейсбуке

Как рассказал TUT.BY Северинец, «пакуль у доме не надта спрыяльныя ўмовы для захоўвання знойдзеных твораў. Там вільгаць, ад якой карціны пакаробіліся». По словам политика, художник Алесь Марочкин согласен отреставрировать работы. Но их будущее определит хозяин дома. «Творы Сергіевіча гатовыя ўзяць літаратурны музей Янкі Купалы, што ў Мінску і Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Але магчыма, гаспадар захоча пакінуць творы ў сябе або нават стварыць у хаце музей», — говорит Северинец.