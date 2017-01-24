25 января талантливому поэту, актеру и певцу исполнилось бы 79 лет. Но судьбой ему было отпущено на одном дыхании прожить всего лишь 42 года…



Надежда Федоровна Высоцкая у экспозиции будущего музея

Накануне этой даты корреспондент МЛЫН.BY позвонил дальней родственнице Владимира Семеновича, доктору искусствоведения, профессору Белорусского государственного университета, лауреату Государственной премии Беларуси Надежде Федоровне Высоцкой и поинтересовался, как идет обустройство будущего музея, который официально должен открыться через год — к 80-летию Высоцкого.

— Планы не меняются, работа над экспозицией продолжится весной. Зимой, сами понимаете, заниматься этим нецелесообразно, - ответила Надежда Федоровна и сообщила, что собирается в Министерство культуры — по поводу некоторых экспонатов, находящихся на временном хранении в Копыльском краеведческом музее и имеющих косвенное отношение к поэту и актеру.

Надежда Федоровна провела для нас небольшую экскурсию по еще не открывшемуся музею в обычном деревенском доме, которому больше полувека. Скажем сразу: Высоцкий здесь никогда не был, что, в данном случае, и не столь важно. Ведь песни, стихи, фильмы, в которых снимался кумир миллионов советских людей, по-прежнему не оставляют равнодушным, в том числе и жителей небольшой белорусской деревеньки Велешино. Подтверждением тому — создающийся здесь при их содействии своего рода уголок народной памяти поэта и актера.

— Одна, без поддержки со стороны сельсовета и моих студентов, других людей я бы, конечно, ничего не сделала, — с благодарностью признается Надежда Федоровна.

Переступив порог будущего дома-музея, оказываюсь в большой светлой комнате. Взгляд останавливается на старом кожаном диванчике. Он сменил городскую прописку, переехав сюда из минской мастерской, к сожалению, уже покойного известного белорусского художника Геннадия Голубовича, мужа Надежды Федоровны.

— Геннадий Михайлович был лично знаком с Высоцким. И тот, будучи в Минске на съемках, однажды заглянул к нему в мастерскую вместе с режиссером Виктором Туровым, — рассказывает Надежда Федоровна. — Владимир Семенович был в приподнятом настроении, шутил, пел свои песни под гитару. В мастерской, на этом диванчике, он и заночевал. А утром, когда я пришла туда, уже никого не было: дверь нараспашку, на столе какие-то рентгеновские снимки лежат. Присмотревшись, увидела, что рукой Высоцкого на них не очень разборчиво сделан набросок то ли будущего стихотворения, то ли песни. Эта реликвия, наряду с его гитарой, грампластинками, поэтическими сборниками, фотографиями, афишами концертов, будет представлена в сельском музее. Как и туфли, подаренные мне Владимиром Семеновичем. По тем временам это был царский подарок — модные итальянские туфли, купленные за валюту. Скорее всего, они предназначались Марине Влади, но по какой-то причине не попали к ней. И вот по счастливой случайности, благодаря широкой душе Владимира Семеновича, достались мне, его дальней родственнице. Удивительно, но по размеру они мне идеально подошли.

Еще одно притягательное место в доме — камин. Здесь посетители смогут по-домашнему посидеть, обсудить творчество Высоцкого, послушать его песни. Они будут звучать с грампластинок и магнитофонных кассет, коллекция которых пополняется. Как и библиотечка воспоминаний Марины Влади, артистов-коллег по Театру на Таганке, друзей.



Стул, на котором сидел Высоцкий

— Студенты-заочники подарили мне сборник песен Высоцкого, изданный на польском языке. Он также займет достойное место на книжной полке, — похвалилась Надежда Федоровна. — Уверена, у многих белорусских поклонников Высоцкого найдется дома что-то свое, памятное. Может, кто-то хранит билеты на спектакли Театра на Таганке, который в июне 1979 года гастролировал в Минске, или автограф поэта. Буду безмерно благодарна, если такие люди откликнутся.

Надежда Федоровна рассказала мне о двух личных встречах с Высоцким — в Москве и Минске.

…У Театра на Таганке они встретились совершенно случайно. Надежда, увидев вышедшего из машины невероятно тогда популярного Высоцкого, слегка даже опешила, но не растерялась, сказала, что очень хочет попасть на его спектакль. И добавила, что она не только однофамилица из Беларуси, но еще и дальняя родственница. Высоцкий иронично хмыкнул, не поверив: дескать, куда ни приедет — везде одни родственники… Потом, может, вспомнив, что его дед родом из-под Бреста, уже более внимательно на нее посмотрел и, улыбнувшись, достал из кармана контрамарку со словами: «Держи, родственница!».

— Известно, что власти обвиняли Высоцкого в подрыве устоев социализма, антисоветизме. Так что общаться с ним было еще и небезопасно…

— Да, время тогда было такое. КГБ действительно вел негласное наблюдение за Высоцким, что хорошо показано в последнем фильме о нем «Высоцкий. Спасибо, что живой». Кстати, эта картина мне не понравилась. В ней больше рассказано о нечистоплотных, коммерческих делах окружения поэта — эти люди беззастенчиво ради личного обогащения эксплуатировали в ходе многочисленных гастролей его талант. А еще, на мой взгляд, в фильме чересчур подробно, словно через замочную скважину, показано много личного, даже интимного из последних дней жизни Высоцкого. Да, он не мог уже обходиться без наркотиков, которые в итоге и подорвали здоровье. Но ведь это не вина, а скорее беда великого и очень талантливого человека, конечно же, достойного не такой, скандально-грязной, а светлой памяти.

— Какая ваша любимая песня, роль Владимира Семеновича в кино, театре?

— «Кони привередливые», на мой взгляд, самая сильная, исповедальная песня, написанная в предчувствии скорой смерти, но с какой жаждой жизни! Без слез и сегодня не могу слушать эти прощальные, душой выстраданные слова:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее,

Умоляю вас вскачь не лететь!

Но что-то кони мне попались привередливые.

И дожить не успел, и допеть не успеть!

Я коней напою, я куплет допою,

Хоть немного еще постою на краю.

Из киноролей явной удачей считаю талантливо созданный образ умного и отважного оперативника МУРа Глеба Жеглова в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя». А из театрального репертуара мне очень нравится племянник датского короля Гамлет в незабываемом исполнении Владимира Высоцкого. Сегодня это уже классика.

Надежда Федоровна занимается сейчас оформлением документов на будущий дом-музей, а это дело хлопотное. И хотя до его официального открытия — 25 января 2018 года — есть еще время, она все же хочет успеть сделать все по максимуму, как задумала. Конечно, нужны средства на благоустройство дома-музея, а также на доставку и охрану материалов экспозиции. Пока что все держится на энтузиазме университетского профессора и ее студентов. Рассчитывает Надежда Федоровна и на помощь районных властей. Ведь будущий сельский музей Высоцкого может стать туристической изюминкой Копыльщины.