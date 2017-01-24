﻿ Перуанские туристы в Барановичах соорудили большую снежную фигуру. 21.by
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Перуанские туристы в Барановичах соорудили большую снежную фигуру

25.01.2017 16:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Большую снежную фигуру слепили гости из республики Перу, которые проживают в гостинице «Горизонт», пишет газета «Наш край».

















Прохожие, посетители гостиницы восприняли это с радостью, стали фотографироваться рядом с ним. Но кто-то повредил фигуру — верхняя ее часть была разрушена.

Горожанина Виктора Познякевича это сильно огорчило. Он решил восстановить фигуру. Так верх снеговика приобрел новый вид.

У Виктора Ивановича получился красивый Дед Мороз. Теперь у снежной фигуры вновь фотографируются прохожие, счастливо улыбаются дети.

 
 
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Большую снежную фигуру слепили гости из республики Перу, которые проживают в гостинице "Горизонт".

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