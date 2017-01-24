Большую снежную фигуру слепили гости из республики Перу, которые проживают в гостинице «Горизонт», пишет газета «Наш край».



































Прохожие, посетители гостиницы восприняли это с радостью, стали фотографироваться рядом с ним. Но кто-то повредил фигуру — верхняя ее часть была разрушена.

Горожанина Виктора Познякевича это сильно огорчило. Он решил восстановить фигуру. Так верх снеговика приобрел новый вид.

У Виктора Ивановича получился красивый Дед Мороз. Теперь у снежной фигуры вновь фотографируются прохожие, счастливо улыбаются дети.