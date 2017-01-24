|
Перуанские туристы в Барановичах соорудили большую снежную фигуру
25.01.2017 16:42 — Новости Культуры | Tut.by
Большую снежную фигуру слепили гости из республики Перу, которые проживают в гостинице «Горизонт»,
Прохожие, посетители гостиницы восприняли это с радостью, стали фотографироваться рядом с ним. Но кто-то повредил фигуру — верхняя ее часть была разрушена.
Горожанина Виктора Познякевича это сильно огорчило. Он решил восстановить фигуру. Так верх снеговика приобрел новый вид.
У Виктора Ивановича получился красивый Дед Мороз. Теперь у снежной фигуры вновь фотографируются прохожие, счастливо улыбаются дети.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большую снежную фигуру слепили гости из республики Перу, которые проживают в гостинице "Горизонт".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии