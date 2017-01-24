Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару вместе со студентом, который забыл слова исполняемой песни.

Российский президент пришел на помощь студенту во время исполнения композиции Оскара Фельцмана «Четырнадцать минут до старта». Сначала он напомнил молодому человеку слова, а потом и вовсе запел в микрофон.

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Видео: Life.ru

Как сообщают российские СМИ, во время встречи со студентами Путин призвал не закрываться «в коконе» и быть открытыми «всему миру». Но в то же время отметил, что нет лучше места, чем родина.

Студенты вручили Владимиру Путину черный пояс по дзюдо и пригласили провести мастер-класс. Путин пообещал «заехать со своими друзьями, если удастся, в том числе и с основателями этого вида спорта».