Около 500 фотографий с видами Могилева 1941−1944 годов представлены на открывшейся 25 января выставке «Неизвестный Могилев» в Выставочном зале областного центра.

Как заявил на вернисаже директор Музея истории Могилева Алексей Батюков, экспозиция стала подарком городу к отмечаемому в этом году его 750-летию от бывшего могилевчанина Олега Лисовского, ныне проживающего в Германии. «Лисовский несколько лет собирал коллекцию фотоснимков и делился с нами, а потом стал с нами сотрудничать, и мы стали собирать эту коллекцию вместе. И на протяжении всех этих лет мы мечтали, чтобы стало возможным показать город 1941−1944 годов, зафиксированный на этих фотоснимках», — сказал директор музея.

Несколько сотен черно-белых фотографий передают атмосферу жизни оккупированного Могилева таким, каким его видели захватчики. На фотоснимках жители города легко могут узнать многие здания, сооружения и улицы, сохранившиеся до наших дней. Вместе с тем только эти экспонаты передают виды ряда не существующих ныне церквей и домов. Также на снимках представлены различные события, происходившие в оккупированном Могилеве, в частности наводнение апреля 1942 года в результате разлива реки Дубровенки, когда погибло множество людей.

Одним из тех, кто сотрудничал в поисках и сборе фотографий с Лисовским, был могилевский фотограф Александр Литин. Он рассказал, что эти фотографии начали собираться с 2011 года, в основном по интернету. «Кто-то предложил Лисовскому обратить внимание на сайт eBay, где был выставлен лот с 50−60 фотографиями, в том числе Могилева. Лот стоил 400 евро. Мы сбросились — я, председатель Могилевской городской организации ТБМ Олег Дьячков и он сам», — отметил Литин.

Он сообщил, что практически все фотографии, представленные на выставке, сделаны оккупантами. Именно с позиций документальной фотографии призвал рассматривать выставленные работы могилевский историк Николай Борисенко. «Не надо здесь искать идеологию, искать политику. Это исторические документы — каждая из этих фотографий», — сказал он, отметив, что подобной выставки не было ни в одном городе Беларуси.

Пришедших на выставку приветствовал сам Олег Лисовский, общаясь с могилевчанами по Skype.

Как отметил директор музея, следующим подарком Олега Лисовского Могилеву станет переведенная им с немецкого книга воспоминаний бывшего гитлеровского солдата, находившегося в плену в городе с 1944 по 1949 годы. Кроме того, Лисовский хочет издать собственную книгу о Могилеве. С целью помочь ему финансово во время вернисажа был проведен аукцион, на котором продавались открытки с репродукциями некоторых выставленных фотографий.