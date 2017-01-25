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В Индии обезьяна усыновила щенка
26.01.2017 01:56 — Новости Культуры | Tut.by
В индийском городе Карели (штат Мадхъя-Прадеш) макака-резус взяла под свою опеку бездомного щенка.
Обезьяна не расстается с ним ни на минуту. Она ловко бегает по улице на задних лапах, придерживая собаку передними. А когда пришло время подкрепиться, сперва накормила его. За необычным зрелищем наблюдают местные жители.
Видео:
В 2016 году сообщалось о макаке-резус, усыновившей щенка в окрестностях индийского города Эрод. Она отгоняла от него других собак и не отпускала от себя ни на шаг. Очевидцы предполагали, что обезьяна потеряла собственного детеныша и отождествляет щенка с ним.
Макаки-резус — самый распространенный вид приматов в мире. Они встречаются на севере Индии, в Бангладеш, Пакистане, Непале, Бирме, Таиланде, Афганистане, Вьетнаме и на юге Китая. Индийцы считают их священными животными.
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Обезьяна не расстается с ним ни на минуту. Она ловко бегает по улице на задних лапах, придерживая собаку передними.
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