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В Индии обезьяна усыновила щенка

26.01.2017 01:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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В индийском городе Карели (штат Мадхъя-Прадеш) макака-резус взяла под свою опеку бездомного щенка.

Обезьяна не расстается с ним ни на минуту. Она ловко бегает по улице на задних лапах, придерживая собаку передними. А когда пришло время подкрепиться, сперва накормила его. За необычным зрелищем наблюдают местные жители.

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Видео: Our Generation/YouTube

В 2016 году сообщалось о макаке-резус, усыновившей щенка в окрестностях индийского города Эрод. Она отгоняла от него других собак и не отпускала от себя ни на шаг. Очевидцы предполагали, что обезьяна потеряла собственного детеныша и отождествляет щенка с ним.

Макаки-резус — самый распространенный вид приматов в мире. Они встречаются на севере Индии, в Бангладеш, Пакистане, Непале, Бирме, Таиланде, Афганистане, Вьетнаме и на юге Китая. Индийцы считают их священными животными.

 
 
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Обезьяна не расстается с ним ни на минуту. Она ловко бегает по улице на задних лапах, придерживая собаку передними.

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