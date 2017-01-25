В витебском Доме кино 26 января показом франко-бельгийской драмы «Неизвестная» начнется показ лучших фильмов Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2016».

Проект «Лістапад. Калекцыя», который демонстрирует фестивальные художественные ленты спустя некоторое время после кинофорума в столице, в Витебске реализуют уже несколько лет. Предприятие «Киновидеопрокат», выбирая фильмы для витебской аудитории, обращает внимание на жанровое разнообразие картин, удобный формат экранного времени.

На этот раз в Доме кино коллекцию «Лістапада» представят три фильма. «Неизвестная» будет демонстрироваться в течение недели, со 2 февраля на большом экране — «Это всего лишь конец света» (Канада — Франция), а с 9 февраля — французская лента «Танцовщица».