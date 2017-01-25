Ближайшие выходные 28 и 29 января будут сравнительно теплыми: температура воздуха днем не должна опускаться ниже нуля, а иногда возможен и небольшой "плюс". В такую погоду сидеть дома в выходные — просто грех, поэтому Sputnik представляет традиционную афишу на ближайший уик-энд.

О современной хореографии

Проект "Теплообмен" пройдет в выходные в Национальном центре современных искусств, в его рамках можно будет не только посмотреть на выступления мастеров указанного жанра, но и узнать больше про современный танец и перформанс. В течение дня в НЦСИ будут давать и мастер-классы — вы никогда не думали об освоении еще одного вида искусств? Вдруг вас заинтересует.

В рамках "Теплообмена" пройдет мероприятие и в четверг 2 февраля — в Республиканском театре белорусской драматургии.

Концерт группы "Окуджав"

В свое время группу "Окуджав" (OQJAV) называли открытием инди-сцены России. Музыканты продолжают эксперименты с ретро- и современным звучанием, пишут проникновенные тексты и открывают "новую искренность".

Концерт "Окуджава" пройдет в пабе "Брюгге" вечером 28 января. Начало — в 19:00, билеты от 22,5 рубля.

Спектакль "Крысолов"

Спектакль поставлен по одноименной поэме великой русской поэтессы Марины Цветаевой. Вся история — переработанный классический сюжет об уличном музыканте, избавившем город Гамельн от нашествия крыс. Помните, который еще с флейтой увлекал крыс в воду?

Увидеть спектакль "Крысолов" в Минске можно будет 28 января во Дворце Искусств. Начало — в 19:00, билеты стоят по семь рублей.

Барахолка "OPEN шкаф"

Легендарные в определенных кругах барахолки "OPEN шкаф" — возможность найти не только крутые предметы гардероба, но и встретиться с друзьями, увидеть много интересных безделиц и кое-какие даже купить по совсем смешной цене.

Барахолка продлится все выходные 29 и 29 января в пространстве "Цэх" (ул. Октябрьская, 16), а прийти на нее и найти себе что-нибудь по душе под приятную музыку можно совершенно бесплатно.

Новый фильм Бондарчука

Научная фантастика "Притяжение" Федора Бондарчука вышла в четверг. Пока рано судить, хорошее ли это кино — мнения критиков и зрителей разнятся. Однако доподлинно известно, что нужно посмотреть эту картину для того, чтобы иметь представление о современных российских блокбастерах.

Посмотреть на упавший в московском Чертаново НЛО и оценить творение создателя "Сталинграда" и "Обитаемого острова" можно во всех кинотеатрах города. В выходные цена за билет — от пяти рублей.