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Названы самые посещаемые туристами города мира

27.01.2017 11:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Самым посещаемым иностранными туристами городом мира назван Гонконг. К такому мнению пришли специалисты исследовательской организации Euromonitor, изучившие международные прибытия за 2014−2015 год. Отчет опубликован на сайте компании.


Гонконг. Фото: pixabay.com

Всего в 2015 году в Гонконг приехали почти 27 миллионов путешественников из-за рубежа. Успех города эксперты компании связывают с его популярностью у китайских туристов и привязанностью к посещению бывшей колонии у британцев.

На второй строчке рейтинга расположился Бангкок (18,7 миллиона), на третьей — Лондон (18,6 миллиона). Также в десятку крупнейших туристических центров мира вошли Сингапур, Париж, Макао, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк и Куала-Лумпур.

В рейтинг из 100 городов также попали два населенных пункта из постсоветского пространства. Москва заняла 42-ю позицию (4,42 миллиона иностранных туристов), Санкт-Петербург — 70-ю (2,8 миллиона гостей из-за рубежа).

 
 
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Самым посещаемым иностранными туристами городом мира назван Гонконг. К такому мнению пришли специалисты исследовательской организации Euromonitor, изучившие...

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