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В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра

27.01.2017 11:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра. Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием опубликовали на странице в социальной сети Facebook фотографа Джона Кларка 23 января. За пять дней ее просмотрели более 2,5 миллиона раз.

 
 
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Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра. Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием...

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