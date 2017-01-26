Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра. Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием опубликовали на странице в социальной сети Facebook фотографа Джона Кларка 23 января. За пять дней ее просмотрели более 2,5 миллиона раз.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра. Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием...