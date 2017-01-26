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В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра
27.01.2017 11:46 — Новости Культуры | Tut.by
Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра. Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием опубликовали на странице в социальной сети Facebook фотографа Джона Кларка 23 января. За пять дней ее просмотрели более 2,5 миллиона раз.
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Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра. Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием...
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