Хоспис ассоциируется у людей со смертью, и мы мало себе представляем, что он призван оказывать паллиативную помощь — то есть улучшать качество жизни больного и его родных. Сложной, но нужной теме посвящен следующий выпуск проекта «Не стыдно спросить» .



Открытие нового здания детского хосписа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник, 31 января в 11.00 гостями студии станут сотрудники ОБО «Белорусский детский хоспис» — врач-педиатр Ольга Дмитрачкова и психолог Ольга Захария.

Правда ли, что в детский хоспис попадают только умирающие дети и в чем его отличие от взрослого? Почему в стационаре так мало мест и почему Белорусский детский хоспис отдал часть своих помещений в новом здании государственному медицинскому учреждению? Часто ли родители отказываются от неизлечимо больных детей? Если вы хотите об этом знать, смотрите новый выпуск проекта «Не стыдно спросить». И задавайте свои вопросы!

Их можно оставить на форуме под этим анонсом и прислать на почту air@tutby.com с пометкой «Не стыдно спросить». Трансляция записи пройдет на странице портала TUT.BY в Facebook . Там так же можно оставить вопросы.