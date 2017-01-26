Рейкьявик — это столица Исландии. В переводе слово означает «дымящаяся бухта». Такое название местности дали первые поселенцы. Их впечатлили столбы пара, поднимающиеся из горячих источников. В Рейкьявике живет около 63% всех жителей Исландии, такой высокий показатель — мировой рекорд. Летом часто видны светлые ночи, а зимой световой день всего 4 часа.

Ирина Бурейко переехала в Исландию вместе со своим мужем, который давно сотрудничает с исландской компанией. Девушка интересуется местной культурой и ведет блог об Исландии. Работает и учит исландский язык. В свободное время учится вязать игрушки.

Фото опубликовано Shelly Roxo (@shelly_roxo) Окт 27 2016 в 6:50 PDT

1. Опишите свой город в одном предложении.

Рейкьявик — это самое спокойное место на Земле, хотя иногда кажется, что я нахожусь на другой планете.

Фото опубликовано maryluyo (@maryluyo) Янв 11 2017 в 8:23 PST

2. Что делает город непохожим на все остальные?

Океан и горы, к которым можно приехать на городском автобусе, и сотни разноцветных домиков. Зимой это все украшает северное сияние над головой, а летом всю красоту лучше видно из-за белых ночей.

Фото опубликовано Iceland is here (@shelly.in.iceland) Янв 9 2017 в 1:57 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

В голову сразу приходит имя Лейфа Эрикссона, чей памятник стоит возле церкви Хадльгримскиркья. Это скандинавский мореплаватель, посетивший Америку раньше Колумба. Исландцы вообще очень любят своих предков-викингов и ценят свою историю.

Фото опубликовано Gary Wan (@gary_wan) Дек 22 2016 в 12:41 PST

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Исландцы ждут любого события, будь-то музыкальный фестиваль, спортивное состязание или какой-то глобальный праздник. Город маленький, и любое мероприятие в радость! Так как недавно прошел Новый год, расскажу про него, довелось видеть все это своими глазами. Дело в том, что исландцы обожают фейерверки, которые запускают только в новогодние праздники. Некоторые семьи спускают целые зарплаты на покупку салютов и праздничных огней. И в новогоднюю ночь небо над Рейкьявиком буквально горит! Грохот, дым, небо в цветных огнях, красота неимоверная, никогда в жизни я не видела столько фейерверков в одно время. Интересная особенность: купить их можно только в специальных палатках, которые открывают различные службы вроде Красного Креста или пожарных бригад. Какую сферу хочешь поддержать — у тех и покупаешь коробочку с фейерверком.

Видео опубликовано Húsaskjól (@husaskjol) Дек 31 2016 в 4:36 PST

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Лучший вид открывается с Хадльгримскиркьи, это самая высокая церковь в центре города. Однако вход туда платный.

Фото опубликовано Alexander Thian (@amrazing) Янв 9 2017 в 4:14 PST

Если вам хочется сэкономить, то можно отправиться к Перлан (Жемчужине) — самому большому холму Рейкьявика. С его обзорной площадки тоже открывается весьма достойная картина.

Фото опубликовано Vital Drozdov (@vital_drozdov) Дек 14 2016 в 5:18 PST

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

В Рейкьявике не так много достопримечательностей. Кроме церкви Хадльгримскиркья, я могу назвать Harpa (или Арфу, концертный зал на берегу океана).

Фото опубликовано Iceland is here (@shelly.in.iceland) Дек 27 2016 в 5:57 PST

Корабль The Sun Voyager.

Фото опубликовано Sean McCallum (@artbyseanmccallum) Янв 11 2017 в 3:10 PST

И улицу Laugavegur, которая по выходным становится пешеходной.

Фото опубликовано Kaffibrennslan (@kaffibrennslan) Янв 8 2017 в 4:23 PST

В целом в Исландии надо фотографироваться на фоне гейзеров и водопадов, поэтому как минимум езжайте по Золотому кругу.

Фото опубликовано Alec Distler (@lumberjalec) Янв 11 2017 в 10:29 PST

7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.

Особенность Рейкьявика — маленькие разноцветные домики, без них город был бы совсем серым.

Фото опубликовано Helene R. (@travel_with_helene) Янв 11 2017 в 10:41 PST

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть?

Главный музей — это природа, езжайте покорять Эсью (городская гора), попытайтесь перекричать водопад, искупайтесь в горячих источниках.

Если ни одна ваша поездка не обходится без музеев, то съездите в музей рок-н-ролла по дороге в аэропорт или загляните в музей фаллосов в центре города. Сама я там не была, но американские бабушки-туристки советовали.

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку?

Потереть на удачу можно The Sun Voyager, говорят, что он отнесет ваши мечты к солнцу. А по поводу монетки я бы могла посоветовать кинуть ее в океан и не размениваться на фонтаны. Но лучше не засорять природу, а монетку в 10 крон отвезти друзьям в подарок, на ней нарисованы милые исландские рыбки.

10. Лучший городской стрит-арт?

Рейкьявик наполнен невероятными и иногда очень неожиданными рисунками и муралами. Просто смотрите внимательнее — и вы обязательно увидите коварного вампира, гордого орла, космонавта, моряка и многих других героев. Дело в том, что летом в городе постоянно проходят фестивали уличных художников, поэтому городские рисунки обновляются и не перестают удивлять. Один из моих самых любимых проектов — это Iceland Wallpoetry Project, после которого на стенах есть что почитать и чем вдохновиться.

Фото опубликовано Iceland is here (@shelly.in.iceland) Окт 22 2016 в 12:07 PDT

Фото опубликовано Iceland is here (@shelly.in.iceland) Окт 18 2016 в 5:21 PDT

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Определенно это улица Laugavegur в выходные, на ней плохих баров нет, смело заходите в любой. Можно спуститься чуть ниже, к Hard Rock Café и вниз по улице, которая тоже заполнена барами и заканчивается красивой маленькой площадью, где можно съесть хот-дог или мороженое.

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Исландия — одна из самых безопасных стран в мире, поэтому можете смело гулять по ночам. Всякое бывает, конечно, но плохие районы я точно не смогу назвать.

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

Никогда не покупайте продукты в магазине 1011, там все невероятно дорого, за продуктами лучше в «Бонус». Если молодо выглядите, то можете купить школьный билет на автобус, он стоит в два раза дешевле, а водители, которые здесь проверяют проездные, не особо заморачиваются. В целом сэкономить в Исландии не так уж и просто, поэтому тщательно просчитайте бюджет перед поездкой.

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем?

Исландия и Беларусь чем-то определенно схожи, даже люди по характеру напоминают друг друга, разве что исландцы больше улыбаются. А еще Беларусь мне напоминают местные леса и парки, исландцев они удивляют, потому что здесь не так много деревьев, да и лесов в целом, а я как будто домой возвращаюсь, когда гуляю по ним.

Фото опубликовано Iceland is here (@shelly.in.iceland) Ноя 30 2016 в 7:02 PST

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Что-то из рыбы, что-то из баранины (она здесь совсем не похожа на белорусскую), если не боитесь резкого запаха, — хаукарль (мясо тухлой акулы).

Фото опубликовано Hyun JaeKwon (@hyunjae_kwon) Дек 30 2016 в 4:08 PST

Булочку снудур в пекарне.

Фото опубликовано klawitter (@klawitter) Апр 10 2016 в 8:46 PDT

И лакричное мороженое в кафе «Валдис».

Фото опубликовано Y Lee (@lemonpiy) Сен 16 2015 в 9:45 PDT

16. Популярный местный уличный фастфуд?

Местная погода не очень располагает к уличному фастфуду. Но если хочется чего-то вредного, то попробуйте местные хот-доги — относительно недорого и вкусно. В городе даже есть одна точка, куда почему-то приходят все туристы, очередь иногда выстраивается, как в СССР за редкими продуктами. Забавно, что этот хот-дог ничем не отличается от всех остальных в городе.

Фото опубликовано Wax Paper™ (@waxpaperco) Ноя 17 2016 в 11:04 PST

17. Три места, где можно недорого поесть?

Мне кажется, что Исландия и недорого — это понятия несовместимые. Наверное, недорого можно поесть только дома. Как вариант еще — найти небольшую столовую для рабочих (к примеру, такая есть на автобусной станции Mjodd). Еще один неплохой вариант — это обед в пекарне (в принципе в любой), где обычно подают вкусные супы со свежим хлебом.

18. Лучшее место для танцев?

Вот уж чего не знаю, пьяные исландцы танцуют в барах.

19. Куда пойти на шопинг?

Smaralind и Kringlan — два основных торговых центра, но ценник вас вряд ли обрадует. Лучше поискать что-то исконно исландское на центральных улицах.

Фото опубликовано Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu (@logreglan) Дек 19 2016 в 11:36 PST

20. Куда пойти встречать рассвет?

В горы! Оденьтесь потеплее и отправляйтесь к Эсье, нет ничего прекраснее, когда небо и горы окрашиваются в нежный розовый цвет и все вокруг становится похожим на сказочные декорации.

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Вулканический камень, исландскую соль или шоколад (он здесь очень вкусный), лакрицу, забавную исландскую книгу и самый теплый на свете исландский свитер из овечьей шерстяной нити.

Фото опубликовано Ta-Wei // 大維 // 대위 (@taweiwang) Ноя 20 2016 в 6:26 PST

Фото опубликовано @punainen.pihlaja Окт 15 2016 в 3:13 PDT

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

Инстаграм, который я веду сама , где рассказываю все самое интересное об Исландии, и аккаунт , где можно узнать много интересного о культурной жизни города.

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Я думаю, что самым дешевым вариантом будет добраться до Вильнюса на автобусе, а потом лоукостом до Рейкьявика, с прошлой осени появились очень недорогие прямые рейсы. Правда, дорога из аэропорта в Рейкьявик может стоить столько же, сколько ваш билет на самолет.

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