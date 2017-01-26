МИНСК, 27 янв — Sputnik. Телеканал НТВ в сотрудничестве с информационным агентством и радио Sputnik запускает музыкальное шоу для талантливых детей "Ты супер!". Как проходил отбор участников и подготовка к конкурсу, рассказали организаторы музыкального шоу в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".



© Sputnik / Виктор Толочко Sputnik Беларусь поддержит юных участников шоу НТВ "Ты супер!"

Детский вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс ребятам из детских домов, школ-интернатов и приемных семей показать свои таланты. География конкурса невероятно обширная — заявки для участия отправляли не только дети со всех уголков России, но и из стран бывшего СССР: из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

"Лично для меня этот конкурс уже состоялся. Я видел глаза этих ребят, и это бесценно, — поделился генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. — Большинство из этих детей никогда не выезжали из своих небольших городков".

Все зависит от нас самих

Сами организаторы признались, что такого волнительного проекта у них еще никогда не было. Отобрать детей было не так просто — в кастинге принимали участие порядка 1,5 тысяч ребят, а поиск талантов продолжался целых два месяца.

"Эти дети намного взрослее своего возраста и намного серьезней. Они не по-детски пережили тяжелые эмоциональные моменты, а впереди только положительные эмоции", — рассказал ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев.



© Sputnik/ Елена Семенова, Сергей Пушкин Белорусские участницы конкурса "Ты супер!" отправляются в Москву на НТВ

На данный момент уже отобраны 92 конкурсанта, и вот уже две недели ребята репетируют с преподавателями и готовятся к съемкам в Москве. Они живут, как в детском лагере, по тому распорядку, по которому должны жить дети их возраста.

"С участниками работают психологи, замечательные педагоги по вокалу и театральному искусству. Более того, в Москве им обеспечили продолжение учебного процесса — ребята занимаются по школьной программе, чтобы после конкурса не скатиться на двойки", — добавил телеведущий.

Финалисты музыкального шоу "Ты супер!" примут участие в детской "Новой волне" и автоматически пройдут в финальный отборочный этап детского "Евровидения". А телеканал НТВ по окончании конкурса с большинством ребят поставит и покажет в эфире мюзикл "Республика ШКИД".

"Нам важно, чтобы после конкурса ребята продолжали двигаться дальше", — сказал Вайнштейн.

А судьи кто?

"Кастинг" проходили и члены жюри, ведь в работе с особенными детьми нужны особенные наставники — учитывались не столько музыкальные таланты, сколько человеческие качества.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Певица Ёлка станет членом жюри нового проекта "Ты супер!"

"Одним из членов жюри стала замечательная, экстравагантная певица Ёлка, которая сама прошла непростой путь. Для детей она будет примером", — отметил Вайнштейн. Кроме того, в жюри вошел признанный авторитет в мире музыки, композитор Игорь Крутой, который также ведет свои собственные детские музыкальные проекты.

"Присоединилась к проекту и певица Маргарита Суханкина. Два года назад в семье артистки появились двое приемных детей, и это, безусловно, поможет ей понять тех ребят, которые будут подниматься на сцену", — добавил организатор.

Следите за Sputnik

Информационное агентство Sputnik, ставшее партнером проекта, надеется, что детский конкурс объединит многих людей на постсоветском пространстве.



© Sputnik Владимир Трефилов Пресс-конференция по детскому вокальному конкурсу НТВ "Ты супер!"

"Мы рады быть частью этого невероятного проекта. Да, мы нашли самых талантливых детей в странах СНГ и Балтии, и мы будем на протяжении всего шоу болеть за каждого ребенка, ежедневно рассказывая о его успехах на ресурсах Sputnik в наших странах", — заявил директор дирекции мультимедийных центров новостного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

Первый выпуск детского вокального шоу состоится 11 февраля в 20:00 на телеканале НТВ. Информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.