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Новое музыкальное шоу "Ты супер" стартует 11 февраля
27.01.2017 14:21 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Телеканал НТВ в сотрудничестве с информационным агентством и радио Sputnik запускает музыкальное шоу для талантливых детей "Ты супер!". Как проходил отбор участников и подготовка к конкурсу, рассказали организаторы музыкального шоу в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
© Sputnik / Виктор Толочко
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс ребятам из детских домов, школ-интернатов и приемных семей показать свои таланты. География конкурса невероятно обширная — заявки для участия отправляли не только дети со всех уголков России, но и из стран бывшего СССР: из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
"Лично для меня этот конкурс уже состоялся. Я видел глаза этих ребят, и это бесценно, — поделился генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. — Большинство из этих детей никогда не выезжали из своих небольших городков".
Все зависит от нас самих
Сами организаторы признались, что такого волнительного проекта у них еще никогда не было. Отобрать детей было не так просто — в кастинге принимали участие порядка 1,5 тысяч ребят, а поиск талантов продолжался целых два месяца.
"Эти дети намного взрослее своего возраста и намного серьезней. Они не по-детски пережили тяжелые эмоциональные моменты, а впереди только положительные эмоции", — рассказал ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев.
© Sputnik/ Елена Семенова, Сергей Пушкин
На данный момент уже отобраны 92 конкурсанта, и вот уже две недели ребята репетируют с преподавателями и готовятся к съемкам в Москве. Они живут, как в детском лагере, по тому распорядку, по которому должны жить дети их возраста.
"С участниками работают психологи, замечательные педагоги по вокалу и театральному искусству. Более того, в Москве им обеспечили продолжение учебного процесса — ребята занимаются по школьной программе, чтобы после конкурса не скатиться на двойки", — добавил телеведущий.
Финалисты музыкального шоу "Ты супер!" примут участие в детской "Новой волне" и автоматически пройдут в финальный отборочный этап детского "Евровидения". А телеканал НТВ по окончании конкурса с большинством ребят поставит и покажет в эфире мюзикл "Республика ШКИД".
"Нам важно, чтобы после конкурса ребята продолжали двигаться дальше", — сказал Вайнштейн.
А судьи кто?
"Кастинг" проходили и члены жюри, ведь в работе с особенными детьми нужны особенные наставники — учитывались не столько музыкальные таланты, сколько человеческие качества.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
"Одним из членов жюри стала замечательная, экстравагантная певица Ёлка, которая сама прошла непростой путь. Для детей она будет примером", — отметил Вайнштейн. Кроме того, в жюри вошел признанный авторитет в мире музыки, композитор Игорь Крутой, который также ведет свои собственные детские музыкальные проекты.
"Присоединилась к проекту и певица Маргарита Суханкина. Два года назад в семье артистки появились двое приемных детей, и это, безусловно, поможет ей понять тех ребят, которые будут подниматься на сцену", — добавил организатор.
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Информационное агентство Sputnik, ставшее партнером проекта, надеется, что детский конкурс объединит многих людей на постсоветском пространстве.
© Sputnik Владимир Трефилов
Пресс-конференция по детскому вокальному конкурсу НТВ "Ты супер!"
"Мы рады быть частью этого невероятного проекта. Да, мы нашли самых талантливых детей в странах СНГ и Балтии, и мы будем на протяжении всего шоу болеть за каждого ребенка, ежедневно рассказывая о его успехах на ресурсах Sputnik в наших странах", — заявил директор дирекции мультимедийных центров новостного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.
Первый выпуск детского вокального шоу состоится 11 февраля в 20:00 на телеканале НТВ. Информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.
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Первый выпуск нового детского вокального шоу "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ, желающие также смогут узнать о результатах конкурса в формате...
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