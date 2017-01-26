В этот уикенд гродненцы могут отдохнуть на спектаклях, которые приехали из Москвы и Бреста, узнать больше о лекарственных растениях или сводить детей на представление из картона. А попасть на некоторые мероприятия вообще остался лишь последний шанс.

Выставка проекта Red Art «Художник в каждом из нас»

Где: Галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8 Когда: 27 января, 10.00−19.00, 28 января, 11.00−18.00

Проекту Red Art исполнилось полгода. За это время участники — художники-любители — написали множество копий всемирно известных картин. Увидеть их можно в галерее «У Майстра».





Где: Старый замок, ул. Замковая, 22 Когда: 27−29 января, 10.00−18.00

Необычная выставка, где можно и нужно трогать, вертеть и нажимать на экспонаты, работает в Гродно последние 10 дней. Если вы еще там не были, стоит посетить экспозицию, где с помощью хитроумных предметов можно изучить разные физические явления.





Где: ул. Космонавтов, 81, возле ТЦ «АЛМИ» Когда: 27 января − 18.30; 28 января − 15.30, 18.00; 29 января − 13.00, 15.30

Эти выходные — последний шанс увидеть шоу морских котиков, львов и дельфинов из Нижегородского дельфинария «Атлантида».



otdih72.ru

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 27 и 28 января, 19.00

Встреча популярного венгерского композитора Имре Кальмана с российской эмигранткой Верой Макинской, произошедшая в конце 20-х годов прошлого столетия, история их знакомства, любви и совместной жизни легли в основу спектакля «Красотка кабаре» театра «Московская оперетта». Спектакль создан на основе реальных событий, мемуаров Веры Кальман и небольшой доли художественного вымысла.



Фото: marimedia.ru

Где: Читальный зал библиотеки, Дом науки и техники, Горького, 72а Когда: 28 января, 10.30

В Год науки в Гродно пройдет проект «Доступно о науке». В течение года представители научной элиты прочитают цикл лекций по общественным, гуманитарным, техническим наукам и естествознанию.

Первую лекцию из цикла «Природная медицина» прочитает доктор сельскохозяйственных наук, профессор аграрного университета Генрих Милоста, выступление которого будет посвящено травам.





Где: Детская экостудия, ул. Октябрьская, 4, каб. 215 Когда: 28 января, 11.00

Участники мероприятия отправятся на поиски не то животного, не то человека, поиграют с природой и совой в прятки, полюбуются северным сиянием, а также благодаря шведской писательнице Эве Суса узнают тайну нахождения Йети в Беларуси и создадут своего, совсем ручного. Предварительная запись по телефону +375 (33) 671−62−68.

Где: ТЦ OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 28 января, 14.00−16.00

Образовательный центр «Стемлаб» приглашает ребят 2−10 классов на занятия. В рамках мастер-классов преподаватели расскажут, что в компьютерную игру Minecraft можно не только играть, но и с ее помощью научиться программировать, создавать свои игровые моды и делиться успехами с друзьями. Кроме того, дети познакомятся с роботами и узнают, как ими можно управлять. Также в программе праздничная лотерея, розыгрыш призов и подарки.

Спектакль «Волшебный мелок»

Где: Детская экостудия, ул. Октябрьская, 4, каб. 215 Когда: 28 января, 15.40

«Волшебный мелок» — увлекательная и полная неожиданностей история, которая начинается в ту минуту, когда мальчик по имени Юн находит на улице обыкновенный мелок. Очень скоро он убедится, что мелок этот волшебный, и все, что им нарисовано, сразу оживает.

Спектакль показывается и рассказывается при помощи настольных, фанерных и картонных кукол, и декораций, создающих атмосферу особенного сказочного класса, где учительница больше похожа на клоунессу, а события сменяют друг друга с головокружительной скоростью.

Запись по телефонам: +375 25 548 39 92, +375 29 225 12 17.





Акция «Гродно знает, Гродно помнит»

Где: ул. Замковая, 7, у мемориального знака Когда: 29 января, 11.00

К Дню памяти жертв Холокоста от мемориального знака на ул. Замковой к синагоге пройдет «Марш жизни». В синагоге покажут музыкально-театрализованную постановку «Дети войны».

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 29 января, 17.00

Блестящая шутка великого драматурга Антона Чехова в постановке Брестского театра драмы, комичная только на первый взгляд. Ведь за азартными перебранками помещика Ломова и его упрямой невесты скрыты противоречия, знакомые всякому человеку.



Фото: bk-brest.by

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 29 января, 19.00

Комедию положений британского драматурга Саймона Мосса, наполненную тонким английским юмором и курьезными ситуациями, покажут в Гродно артисты из Бреста. Несмотря на неоднозначность главного героя — титульного веселого вдовца — спектакль говорит со зрителем о семейных ценностях. Ведь именно дружная семья — кратчайший и самый надежный путь к счастью.



Фото: bk-brest.by