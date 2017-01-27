TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Могилеве и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #mogilevtut!

Фото опубликовано Евгения (@alefafa) Янв 26 2017 в 9:08 PST

Фото опубликовано irinely (@irinely) Янв 27 2017 в 5:36 PST

Фото опубликовано Мария Шинкарева Фотограф (@mariashinkareva) Янв 21 2017 в 10:44 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Янв 26 2017 в 9:56 PST

Фото опубликовано AntonFilimonov (@antonafilimonov) Янв 21 2017 в 5:25 PST

Фото опубликовано Alena Rabtsava, Mogilev BY (@alenka.mouse) Янв 25 2017 в 7:53 PST

Фото опубликовано Виталий Зуев (@zuev_vitaly) Янв 25 2017 в 2:29 PST

Фото опубликовано Efim Chernoglaz (@efblackeye) Янв 26 2017 в 10:26 PST

Фото опубликовано Юрченко Алеся (@yurchenkoalesya) Янв 25 2017 в 10:37 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Янв 25 2017 в 9:02 PST