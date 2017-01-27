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Гомель в Instagram: топ-10 самых атмосферных снимков за неделю

28.01.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

 

Фото опубликовано @gromq_q Янв 21 2017 в 12:14 PST

 

Фото опубликовано @an_april_fool Янв 26 2017 в 12:59 PST

 

Фото опубликовано НОВОСТИ ГОМЕЛЬ LIVE (@gomel_news_live) Янв 26 2017 в 1:15 PST

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 48
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Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

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