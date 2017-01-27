TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

Фото опубликовано Александр (@dalexvas) Янв 27 2017 в 2:23 PST

Фото опубликовано @gromq_q Янв 21 2017 в 12:14 PST

Фото опубликовано @an_april_fool Янв 26 2017 в 12:59 PST

Фото опубликовано Irina Cherniavskaia (@rina_cherri) Янв 26 2017 в 8:49 PST

Фото опубликовано Alexander (@belarusquad) Янв 23 2017 в 6:28 PST

Фото опубликовано НОВОСТИ ГОМЕЛЬ LIVE (@gomel_news_live) Янв 26 2017 в 1:15 PST

Фото опубликовано ЮРИЙ (@mr.yuri_miknaylovicn) Янв 27 2017 в 1:25 PST

Фото опубликовано Valeria Leonova (@solncenebo) Янв 26 2017 в 4:31 PST

Фото опубликовано Alexander (@belarusquad) Янв 23 2017 в 6:27 PST

Фото опубликовано Anton Starastsenka (@antstar1306) Янв 26 2017 в 10:27 PST